PIKANTNÉ priznanie českého herca Donutila: Gott (†80) mi dohadzoval MILENKY! A to aj po svadbe...

PRAHA - Šokujúce priznanie po rokoch! Miroslav Donutil oslavuje krásnych 75 rokov a pri tejto príležitosti opäť vyplávali na povrch pikantné spomienky z čias, keď bol idolom žien – a to nielen vďaka hereckému talentu. Do jeho milostného života totiž aktívne zasahoval samotný Karel Gott (†80)!
Legendárny herec, ktorého zbožňovali celé generácie diváčok, je síce už od roku 1977 šťastne ženatý s podnikateľkou Zuzanou (66), no ani to nezabránilo božskému Kájovi, aby mu naďalej dohadzoval ženy. A Donutil to po rokoch povedal úplne otvorene!
S týmto šokujúcim priznaním vyrukoval obľúbený herec už v roku 1999 na veľkolepej oslave Slavíkových 60. narodenín v pražskej Športovej hale – teda v čase, keď bol už 22 rokov ženatý. „Vďaka tebe sme si z flámov odvádzali tie najkrajšie dievčatá. A ty si ich za mnou posielal aj vtedy, keď som bol už ženatý. Ďakujem ti,“ vyhlásil Donutil priamo z pódia, čím pobavil celé publikum. Svojimi slovami však zároveň poriadne podpichol aj svoju manželku, píše Aha!
Gott sa chytil a s typickým úsmevom kontroval: „Ja som ich k tebe posielal po podpis!“ Neodpustil si ani svoj typický komentár: „Ženy sú hnacím motorom života.“ Tieto slová dodnes dokazujú, že medzi Donutilom a Goťákom panovalo nielen priateľstvo, ale aj veľa humoru a šarmu.
Donutil v emotívnej spomienke pripomenul aj divoké časy mladosti, keď sa na Gotta lepili tie najkrajšie trofeje a jeho hity zneli nielen na pódiách, ale aj na lavičkách v parkoch po prebdených nociach. Spomínal nezabudnuteľné flámy, hudobné hity, ktoré sprevádzali jeho mladícke roky, a priateľstvá, ktoré sa vtedy formovali.
Napriek všetkému však herec zostal verný jednej žene. So Zuzanou sú spolu dodnes a vychovali dvoch synov – Martina (34), ktorý kráča v otcových stopách a stal sa hercom, a Tomáša (46), úspešného podnikateľa. Rodina je pre Donutila tým najcennejším a práve s ňou si dnes užíva svoje 75. narodeniny.
Oslava tohto výnimočného jubilea sa nesie vo veľkom štýle. Slávnostné podujatie v Národnom divadle, špeciálne vysielanie Českého rozhlasu Dvojka aj večerná súkromná párty s kolegami a priateľmi. Hoci Donutil oslávil sedemdesiatpäťku, jeho charizma, šarm a humor zostávajú stále nezameniteľné a zaručujú, že český herec ostáva idolom mnohých generácií.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%