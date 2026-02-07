Svet šalie nad spoveďou 27-ročnej ženy: Tvrdí, že ju priťahuje vlastný brat! TOTO sa stalo, keď mama zaspala

USA - Mladá žena sa na sociálnej sieti Reddit priznala k nevhodnej príťažlivosti k svojmu bratovi. Po spoločnej návšteve baru sa situácia vyostrovala a vyvolala vlnu šokovaných reakcií od používateľov, ktorí jej okamžite odporučili vyhľadať odbornú pomoc.
Dvadsaťsedemročná žena opísala, že už približne rok cíti nevhodnú príťažlivosť k svojmu devätnásťročnému bratovi. K vyostreniu situácie došlo počas ich spoločného večera v miestnom bare, kde si dali alkoholické nápoje a rozhodli sa zahrať hru Pravda alebo odvaha.
„Postupne sa otázky stávali odvážnejšími, až sme sa dostali k fyzickému kontaktu. Bolo to také neskutočné, že ani neviem, ako to vysvetliť,“ priznala žena v príspevku. Obaja súrodenci žijú so svojou slobodnou matkou, ktorá počas incidentu spala.
Prehovorila pracovníčka eskortu: Páni, ruku na srdce, v posteli robíte tieto FATÁLNE CHYBY! TOTO sú najhorší milenci
Reakcie na seba nenechali dlho čakať
Žena zároveň uviedla, že je z celej situácie zmätená a nevie, či sa incident stal len pod vplyvom alkoholu, alebo by k nemu došlo aj bez neho. Reakcie komunity Redditu boli jednoznačne negatívne. Používatelia jej radili, aby vyhľadala psychologickú alebo psychiatrickú pomoc a dôrazne upozornili na závažnosť situácie. „Potrebujete odbornú pomoc a pravdepodobne aj psychiatrické vyšetrenie,“ napísal jeden z komentujúcich, ďalší dodal: „Ste úplne pomätená.“