Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA! TABUĽKA Veľké porovnanie so starým systémom: TÍTO po novom nedostanú NIČ

BRATISLAVA - Je to tu. Mení sa spôsob, akým štát vypláca tzv. rodičovský dôchodok – príspevok, ktorý poberajú dôchodcovia na základe ekonomickej aktivity svojich detí. Porovnanie ekonomického experta Jozefa Mihála ukazuje výrazné rozdiely medzi starým systémom a novým modelom, ktorý je založený na podiele z dane z príjmu. Niektorí rodičia na dôchodku nedostanú po novom nič.
Podľa starého systému dostával dôchodca ročne 12-násobok 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu svojho dieťaťa. Nový systém však vychádza z 2 % zaplatenej dane z príjmu dieťaťa za rok 2025 – po odpočítaní daňových bonusov a to po odpočítaní daňového bonusu na dieťa a daňového bonusu na zaplatené úroky.
Výsledky sú výrazné. V starom systéme mohol dôchodca získať aj viac ako 200 eur ročne, v niektorých prípadoch až takmer 300 eur, zatiaľ čo v novom systéme ide často len o niekoľko eur – alebo nič.
Rapídne zníženie sumy, kto nedostane nič?
Zamestnanec s priemernou mzdou 1000 € mesačne priniesol rodičovi v starom systéme 180 eur ročne. V novom systéme je to len 17,63 eura. Pri mzde 1600 eur mesačne to bolo 288 eur „po starom“ a len 41,32 eura „po novom“.
Podľa porovnania zostaveného odborníkom Jozefom Mihálom nedostane dôchodca nič, ak jeho dieťa:
- je študent pracujúci na dohodu,
- je dobrovoľne nezamestnané,
- je evidované na úrade práce,
- poberá invalidný dôchodok bez iných príjmov,
- pracuje mimo územia SR,
- má nízke alebo žiadne zdaniteľné príjmy.
Aj matka na rodičovskej dovolenke, ktorá si privyrába 200 eur mesačne, v novom systéme neprinesie rodičovi žiadny príspevok – hoci v starom systéme to bolo 36 eur ročne.
Kto má nárok?
Na podiel z dane má nárok:
- poberateľ starobného dôchodku,
- poberateľ predčasného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
- poberateľ výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
- poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
Zmena systému tak výrazne ovplyvní výšku príspevku, najmä pre rodičov, ktorých deti majú nízke alebo nezdanené príjmy. Nový model je síce administratívne jednoduchší, no v mnohých prípadoch znamená nižšiu podporu pre dôchodcov.
Rodičovský dôchodok vyplatia automaticky
Na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom netreba zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni predkladať kópiu rozhodnutia o priznaní dôchodku. Sociálna poisťovňa upozornila, že asignáciu dane, ktorá nahradila rodičovský dôchodok, vyplatí automaticky na základe údajov Finančného riaditeľstva SR z daňových priznaní.
Zároveň požiadala zamestnávateľov, aby od zamestnancov kópie dôchodkových rozhodnutí nevyžadovali. Posúdenie splnenia zákonných podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom patrí podľa Sociálnej poisťovne výlučne do kompetencie Finančného riaditeľstva SR. Overenie splnenia podmienky poberania relevantného druhu dôchodku prebieha priamou komunikáciou medzi Sociálnou poisťovňou a Finančným riaditeľstvom bez potreby predkladania kópie rozhodnutia.
Výnimky
Jedinú zákonnú výnimku podľa Sociálnej poisťovne tvoria zamestnanci, ktorí sú príslušníkmi Slovenskej informačnej služby, profesionálni vojaci alebo zamestnanci Ministerstva obrany SR, ktorých pracovnoprávne vzťahy upravujú osobitné predpisy. V takýchto prípadoch predkladajú zamestnávateľovi aj doklady na účely overenia splnenia podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane rodičom.