PANIKA na stanici! Muž s invalidným vozíkom a predmetom v igelite VYDESIL ľudí: Všetko bolo inak

BEROUN - Cestujúci na jednej z českých vlakových stanici zažili šokujúci moment, keď zbadali muža s invalidným vozíkom a podozrivým predmetom. Zabalený objekt v igelite zviazaný povrazom pripomínal ľudské telo. Keď prišla polícia na miesto, ukázalo sa, že všetko je inak. Informovala o tom hovorkyňa Mestskej polície Beroun Kateřina Průšová.
Na vlakovej stanici v českom meste Beroun sa v nedeľu (1. 2.) odohrala situácia, ktorá vyvolala medzi cestujúcimi poriadne zdesenie. Muž s invalidným vozíkom mal na ňom umiestnený predmet pripomínajúci ľudské telo – zabalené v igelite a zviazané povrazom. Viacerí svedkovia okamžite volali na mestskú políciu.
Hliadka mestskej polície po príchode na miesto zistila, že nejde o skutočnú osobu, ale o maketu ľudskej postavy. Muž strážnikom uviedol, že figurínu vezie vlakom do Prahy, kde sa mal zúčastniť protestnej akcie.