Pikantné odhalenie Dary Rolins priamo zo spálne: Najradšej spávam… Fotky, ktoré rozbijú internet!

PRAHA - BRATISLAVA – Sexsymbol, diva, ikona ženskosti! Dara Rolins (51) už desaťročia fascinuje mužov aj ženy, no teraz fanúšikov poriadne zaskočila. Speváčka sa totiž rozhodla poodhaliť súkromie zo spálne.
Na svojom Instagrame zverejnila sériu veľmi šteklivých záberov, ku ktorým pridala úprimné priznanie o tom, v čom najradšej spáva. To, čo nosí do postele, by na ňu tipoval málokto! „Každá to máme inak. Dokonca aj ja s Lolou. Tá spí v hodvábnej košieľke. Zato ja, celý život ‚na chlapca‘. Tielko alebo tričko a pánske spodky, výhradne,“ napísala Dara bez akýchkoľvek zábran.
Kým by si mnohí mysleli, že Dara zaspáva ako éterická bohyňa v luxusnej bielizni, realita je úplne iná. Ženskosť podľa speváčky rozhodne nemá len jednu podobu. „Stopy testosterónu v nás proste existujú v rôznych podobách. A ženskosť našťastie nemá len jednu, prvoplánovo romantickú podobu. Sexy sme pre každého inak. A pre každého inááá,“ odkázala fanúšikom.
Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Medzi prvými sa ozvala modelka Andrea Verešová, ktorá Daru zahrnula komplimentom, aký chce počuť každá žena: „Kočka a sexica za každých okolností,“ napísala pod príspevok.
V komentároch to doslova žilo! Fanúšikovia chválili jej fantastickú postavu, prirodzenosť aj odvahu hovoriť veci tak, ako sú. Niektorí sa dokonca nechali inšpirovať a prezradili, v čom spávajú oni sami – od saténových pyžám až po úplnú klasiku bez zbytočností.
