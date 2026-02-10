Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Sánkarka chcela ukázať zákulisie olympiády v Miláne: Za dva dni dostala 600 pozvánok na rande

Sophia Kirkby
Sophia Kirkby
MILÁNO - Olympijská dedina v Taliansku rieši netradičnú tému. Jedna zo športovkýň sa rozhodla ukázať zákulisie hier z osobnej perspektívy – a reakcia verejnosti ju zaskočila rýchlosťou aj intenzitou.

Chce ukázať, ako vyzerá randenie počas olympiády

Americká reprezentantka v sánkovaní Sophia Kirkby dorazila na zimné olympijské hry  2026 s netradičným plánom. Na sociálnych sieťach oznámila, že počas hier bude zverejňovať obsah o tom, ako vyzerá osobný život športovkyne priamo v olympijskej dedine – vrátane randenia.

Jednu zo správ doplnila provokatívnym textom: „Najžiadanejšia slobodná žena v olympijskej dedine je tu.“

„Som single a ľudí to zaujíma“

Kirkby vysvetlila, že nápad nevznikol ako provokácia, ale ako pokus priblížiť fanúšikom menej viditeľnú stránku olympijských hier. „Som single a napadlo mi, že by mohlo byť zaujímavé ukázať, ako vyzerá randenie olympioničky počas hier,“ povedala na oficiálnom instagramovom profile olympiády.

Zároveň avizovala, že chce ukázať aj bežné zákulisie života v dedine a reakcie na správy, ktoré jej začali prichádzať.

Sánkarka chcela ukázať zákulisie
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Instagram)

Otvorená aj fanúšikom, nielen športovcom

Americká sánkarka zdôraznila, že sa neobmedzuje výlučne na športové prostredie. „Ak nenájdem olympionikov, som úplne otvorená aj stretnutiam s fanúšikmi,“ odkázala.

Celý koncept navyše časovo zapadol do obdobia Valentína, ktorý tento rok pripadá priamo na priebeh olympijských hier.

Reakcia ju zaskočila: stovky správ za dva dni

Záujem verejnosti bol výrazne väčší, než sama očakávala. V nedeľu 8. februára Kirkby zverejnila aktuálne čísla. „Dostala som už približne 600 správ s pozvaním na stretnutie. Začínam si ich čítať, aby som si vedela naplánovať rande. Je to šialené, ale veľmi si to vážim,“ priznala.

Na ľade ide o medaily

Popri mediálnom záujme sa však Kirkby sústreďuje aj na šport. V stredu 11. februára nastúpi v súťaži ženských dvojíc spolu s Chevonne Forgan.

Kirkby má na konte už viacero úspechov z majstrovstiev sveta – bronz z Winterbergu 2022 a striebro s bronzom z Altenbergu 2024.
 

