Afganskí farmári doplácajú na zákaz pestovania maku, ktorý zaviedol Taliban

KÁBUL - Poľnohospodári v severnom Afganistane stále neprekonali stratu príjmov, keď vláda Talibanu pred tromi rokmi zakázala pestovanie maku ako zdroj ópia, uviedla v pondelok Organizácia Spojených národov (OSN). Informuje o tom agentúra AFP.
Pokles pestovania maku
Po zákaze sa znížilo pestovanie maku na plochu 10.200 hektárov v tomto roku, čo je „jedna z najnižších úrovní, aké boli kedy zaznamenané“ v Afganistane, uviedol Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Zákaz viedol k presunu tradičných pestovateľských oblastí na severn, ktoré sa nachádzajú ďalej od bezprostrednej kontroly talibanských orgánov.
V provincii Badachšan na hranici s Tadžikistanom produkcia maku po návrate Talibanu k moci v roku 2021 prudko vzrástla. Po oficiálnom ukončení pestovania v tejto oblasti a v susedných provinciách Kundúz a Balch v priemere 85 percent rodín uviedlo, že ich príjem z pestovania maku nebol nahradený vôbec alebo len čiastočne, uvádza sa tiež v správe.
Pšenica prináša výrazne nižší výnos než mak.
Mnohí poľnohospodári mak nahradili pšenicou a iné obilninami. V roku 2023 „priemerný príjem z pšenice na hektár bol len 770 dolárov, pestovanie maku prinieslo výnos okolo 10.000 dolárov na hektár“.
Dopad na vidiecke komunity
„Táto strata príjmov nepostihuje len domácností, no oslabuje tiež kúpnu silu vidieka, znižuje miestnu ekonomickú aktivitu a zvyšuje celkovú zraniteľnosť komunít voči chudobe a potravinovej neistote,“ uviedol regionálny zástupca UNODC Oliver Stolpe. Úrad preto vyzval k väčšej podpore pestovania vysokohodnotných plodín, vrátane šafranu, orechov, byliniek a ovocia, ako sú marhule a hrozno.
Príjmy z maku boli dlho hlavným zdrojom hospodárskeho výkonu Afganistanu, kým sa v roku 2021 k moci nevrátil Taliban. Produkcia ópia , z ktorého sa vyrába heroín, bola podľa odhadov úradu v tomto roku 296 ton, čo je 32-percentný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Príjmy farmárov z predaja ópia klesli z 260 miliónov dolárov v roku 2024 na 134 miliónov dolárov tento rok.