Záhada spisov o Epsteinovi: Kedy vlastne zomrel? Prokurátor oznámil jeho smrť o deň skôr

NEW YORK - Nový dokument z amerických archívov otvára ďalšie otázky okolo smrti Jeffreyho Epsteina. Vyhlásenie prokuratúry totiž nesie dátum, ktorý nezodpovedá oficiálnej časovej osi udalostí v newyorskom väzení.
Dokument ktorý nesedí s oficiálnou verziou
V balíku amerických súdnych spisov sa objavil list s hlavičkou federálnej prokuratúry U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York. V texte sa uvádza, že Jeffrey Epstein, obžalovaný z obchodovania s maloletými, bol nájdený bez známok života vo svojej cele a krátko nato vyhlásený za mŕtveho.
Problémom je dátum. Dokument je označený 9. augustom 2019, hoci podľa oficiálnej verzie bol Epstein nájdený mŕtvy až nasledujúce ráno.
Oficiálne mal byť mŕtvy 10. augusta
Podľa verejne prezentovaných informácií bol Epstein objavený v sobotu 10. augusta 2019 v cele väznice na Manhattane. Dozorca ho mal nájsť krátko po 6.30 hodine ráno, následné pokusy o oživenie zlyhali a smrť bola neskôr potvrdená.
Otázka, ktorá sa teraz znovu vynára, znie jednoducho: prečo prokuratúra informuje o úmrtí o deň skôr, než k nemu podľa oficiálnej verzie došlo?
Noc plná zlyhaní
Už krátko po Epsteinovej smrti vyšlo najavo, že v newyorskom väzení sa v kritickej noci nahromadili vážne pochybenia. Kontrolné obchôdzky sa neuskutočnili, dozorcovia boli preťažení a nevyspatí, kamery v blízkosti cely nefungovali a Epstein bol navyše umiestnený sám, hoci to bolo v rozpore s predpismi.
Vyšetrovacia správa U.S. Department of Justice neskôr hovorila o závažných a systémových zlyhaniach v správe väznice.
Nové otázky bez odpovedí
Najnovšie objavený dokument rozprúdil debatu nanovo. Kritici sa pýtajú, či mohlo ísť len o predpripravený návrh, administratívnu chybu, prípadne automatický dátumový preklep v systéme. Objavujú sa však aj špekulácie, či niektoré informácie neboli známe skôr, než bolo verejnosti oznámené.
K samotnému rozporu v dátumoch sa zatiaľ nikto oficiálne nevyjadril. Ministerstvo spravodlivosti reagovalo len všeobecne na zverejňovanie archívnych materiálov, konkrétne vysvetlenie k tomuto listu však neposkytlo.