Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Britský súd uznal afganského žiadateľa o azyl vinným zo znásilnenia maloletej

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Anglický súd v utorok uznal 23-ročného afganského azylanta vinným zo znásilnenia 12-ročného dievčaťa. Incident spáchal ešte minulý rok v júli v meste Nuneaton v strednom Anglicku. Výšku trestu súd zverejní budúci mesiac. Informuje o tom stanica BBC.

Súd ho uznal vinným

Žiadateľ o azyl Ahmad Muláchil odviedol dievča 22. júla do slepej uličky a spáchal „nesmierne hrozné sexuálne trestné činy“. Súd ho uznal vinným zo znásilnenia, únosu, sexuálneho napadnutia a natočenia nemravného videa s dievčaťom. Spolu s ním bol obžalovaný aj 24-ročný Muhammad Kabír, tiež afganský žiadateľ o azyl. Jeho súd uznal nevinným.

Obeť počas desaťdňového súdneho procesu uviedla, že ju obaja obžalovaní oslovili v parku na hojdačkách. Vypovedala, že Muláchilovi počas útoku povedala, aby prestal, no on sa údajne iba smial. Páchateľ polícii povedal, že si myslel, že dievča má 19 rokov a že sexuálny styk iniciovala ona.

Do Británie prišiel z Francúzska

Do Spojeného kráľovstva prišiel v marci 2025 na malej lodi z Francúzska štyri mesiace predtým, ako dievča znásilnil. V Nuneatone prípad vyvolal rozsiahle protesty, pretože britské úrady neoznámili imigračný status a štátnu príslušnosť obvinených mužov. Občania aj niektoré verejne činné osoby vyzvali na zmeny v usmerneniach týkajúcich sa hlásenia týchto údajov o obvinených osobách.

„Nedovolíme, aby zahraniční zločinci a nelegálni migranti zneužívali naše zákony... Minister vnútra nedávno oznámil rozsiahle reformy zamerané na riešenie nelegálnej migrácie. Vďaka nim sa Británia stane menej atraktívnou destináciou pre nelegálnych migrantov a bude jednoduchšie ich vyhnať a deportovať,“ uviedol hovorca britského rezortu vnútra v súvislosti s týmto prípadom.

Viac o téme: AzylZnásilnenieVinaŽiadateľBritániaAfganecDievča
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vyšetrovanie v Británii: Bývalý
Vyšetrovanie v Británii: Bývalý veľvyslanec Mandelson mal zdieľať citlivé údaje s Epsteinom
Zahraničné
Keir Starmer
Bezpečnosť nad politikou: Británia chce rokovať s Európskou úniou o obrane
Zahraničné
Británia a Japonsko sa
Británia a Japonsko sa dohodli na prehĺbení spolupráce v obrane a ekonomike
Zahraničné
Rusko úspešne otestovalo nové
Šokujúce slová z Moskvy: Vyhrážky jadrovým úderom na Veľkú Britániu! Stačí Poseidon a je po všetkom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny
Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny
Správy
Simanová v dychberúcej róbe: Otec ju vytočil na parkete a jej kroky teraz vedú... wau, to bude veľké
Simanová v dychberúcej róbe: Otec ju vytočil na parkete a jej kroky teraz vedú... wau, to bude veľké
Prominenti
Komička Evelyn sa stala stredobodom pozornosti: Pokojne jej to tam strčte, kričal Voštinár
Komička Evelyn sa stala stredobodom pozornosti: Pokojne jej to tam strčte, kričal Voštinár
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Pozor na cestách i v horách: Meteorológovia vydali výstrahy pred poľadovicou a silným vetrom
Domáce
Tomáš Taraba
Útoky sú účelové, Taraba sa bráni! Držte si klobúky, hovorí minister vo VIDEU a nešetrí kritikou
Domáce
Ján Čurilla.
Mestský súd odmietol obžalobu: Pochybenia vyšetrovania zastavili stíhanie policajtov Čurillovcov
Domáce
SHMÚ vydal výstrahy: Poľadovica na juhu Slovenska, na horách hrozí silný vietor
SHMÚ vydal výstrahy: Poľadovica na juhu Slovenska, na horách hrozí silný vietor
Banská Bystrica

Zahraničné

Sophia Kirkby
Sánkarka chcela ukázať zákulisie olympiády v Miláne: Za dva dni dostala 600 pozvánok na rande
Zahraničné
Ilustračné foto
Britský súd uznal afganského žiadateľa o azyl vinným zo znásilnenia maloletej
Zahraničné
Ilustračné foto
Europoslanci sa dohodli na spoločnom postoji k obchodnej dohode medzi EÚ a USA
Zahraničné
Jeffrey Epstein
Záhada spisov o Epsteinovi: Kedy vlastne zomrel? Prokurátor oznámil jeho smrť o deň skôr
Zahraničné

Prominenti

FOTO Dara Rolins
Pikantné odhalenie Dary Rolins priamo zo spálne: Najradšej spávam… Fotky, ktoré rozbijú internet!
Domáci prominenti
Angelina Jolie, Coutures premiéra
Tá žena nemá dobu expirácie? Angelina Jolie vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým: Sexi bohyňa!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples, Simona Simanová
Simanová v dychberúcej róbe: Otec ju vytočil na parkete a jej kroky teraz vedú... wau, to bude veľké
Domáci prominenti
Eva Evelyn Kramerová
Komička Evelyn sa stala stredobodom pozornosti: Pokojne jej to tam strčte, kričal Voštinár
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Manžel ju sleduje pri
Manžel ju sleduje pri STYKU s cudzincami: Je to ako požičať auto, tvrdí Logan! TOTO je ich realita
Zaujímavosti
Ako zaspať, keď vedľa
Ako zaspať, keď vedľa chrápe partner: Toto radia odborníci
vysetrenie.sk
Namiesto vďaky prišiel BIZARNÝ
Namiesto vďaky prišiel BIZARNÝ ÚTOK: Za pár kvapiek KEČUPU mu teraz hrozí 5 rokov za mrežami! DRSNÁ dohra incidentu
Zaujímavosti
MIMOZEMŠŤANIA v reklame na
MIMOZEMŠŤANIA v reklame na čokoládu? Super Bowl 2026 priniesol SPOTY, ktoré vám vyrazia dych! TOTO sú tie NAJŠIALENEJŠIE
Zaujímavosti

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk

Ekonomika

Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!

Šport

ZOH 2026 VIDEO Adam Hagara v premiére zažiaril: Famózny debut priniesol Slovensku historický postup
ZOH 2026 VIDEO Adam Hagara v premiére zažiaril: Famózny debut priniesol Slovensku historický postup
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Obrovské prekvapenie v Cortine: Shiffrinová nezvládla slalom a nemá ani medailu
ZOH 2026 Obrovské prekvapenie v Cortine: Shiffrinová nezvládla slalom a nemá ani medailu
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Kanada – USA: Online prenos z megašlágra hokejového turnaja žien
ZOH 2026 Kanada – USA: Online prenos z megašlágra hokejového turnaja žien
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Jasný dôkaz, že Petra Vlhová je stále veľkým magnetom: Už som z toho aj trošku unavená
ZOH 2026 Jasný dôkaz, že Petra Vlhová je stále veľkým magnetom: Už som z toho aj trošku unavená
Slováci na ZOH 2026

Auto-moto

Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava

Kariéra a motivácia

Štart projektu pomoci jednorodičom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Domáce
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
KarieraInfo.sk
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot zo zázvoru
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot zo zázvoru
Ovocné nápoje
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Rady a tipy

Technológie

Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Armádne technológie
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Veda a výskum
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
Technológie
Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?
Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?
Veda a výskum

Bývanie

Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok

Pre kutilov

Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia v láske trpia najviac: Patríte medzi večných romantikov so zlomeným srdcom?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia v láske trpia najviac: Patríte medzi večných romantikov so zlomeným srdcom?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sophia Kirkby
Zahraničné
Sánkarka chcela ukázať zákulisie olympiády v Miláne: Za dva dni dostala 600 pozvánok na rande
Jeffrey Epstein
Zahraničné
Záhada spisov o Epsteinovi: Kedy vlastne zomrel? Prokurátor oznámil jeho smrť o deň skôr
Matka mala svojmu dieťaťu
Zahraničné
Príšerná smrť bábätka: Matka mu dala vypiť alkohol! Hrozí jej trest smrti
Brigádny generál vo výslužbe
Zahraničné
Jasné slová generála: Rusko je v každom prípade poraziteľné, jeho vojaci sú chudáci! TOTO sú Putinove slabiny

Ďalšie zo Zoznamu