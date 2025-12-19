Roky bola mŕtva a NIKTO si to nevšimol: Mumifikované telo objavili náhodou! ZÁHADNÝ prípad mladej ženy mrazí dodnes

USA - V tichej štvrti amerického mesta roky nič nenaznačovalo, že sa za zatvorenými dverami odohrala tragédia. Účty sa platili automaticky, dom pôsobil udržiavane a susedia verili, že jeho majiteľka len často cestuje. Pravda vyšla najavo až po náhodnom zásahu banky. Mrazivý objav v garáži šokoval vyšetrovateľov aj okolie!
Nikto nič netušil. Roky odchádzali z bankového účtu pravidelné platby, dom v pokojnej štvrti amerického mesta Pontiac pôsobil udržiavane a susedia nemali dôvod klásť otázky. Majiteľka sa v okolí veľmi neukazovala, no podľa susedov často cestovala. A tak jej dlhé neprítomnosti nikoho neznepokojovali. Jeden zo susedov jej dokonca celé roky kosil trávnik, aby dom nevyzeral opustene. Pošta sa nehromadila, účty boli zaplatené. Navonok všetko fungovalo tak, ako malo.
Všetko prezradili nezaplatené účty
Až kým sa jej bankový účet nevyčerpal. Keď platby prestali odchádzať a výzvy banky zostali bez odpovede, finančná inštitúcia pristúpila k zabaveniu domu. Ani vtedy si však nikto nepoložil otázku, kde je jeho majiteľka a prečo sa neozýva. Zlom prišiel až v momente, keď pracovník banky dorazil na pozemok opraviť dieru v streche. To, čo objavil v garáži, nikto nečakal.
Ako informuje na svojom webe CNN, v zaparkovanom aute sedelo na zadnom sedadle mumifikované telo ženy. Kľúč bol napoly zasunutý v zapaľovaní, akoby sa chystala odísť – no nikdy sa jej to nepodarilo. Podľa vyšetrovateľov bola žena mŕtva najmenej päť rokov. „Za desiatky rokov služby som nič podobné nezažil,“ priznal zástupca šerifa okresu Oakland Mike McCabe. Prípad označil za jeden z najbizarnejších vo svojej kariére.
Akoby sa po nej zľahla zem
Úrady sa domnievajú, že telo patrí Pie Farrenkopfovej. Ak by bola nažive, mala by dnes 49 rokov. Jej zamestnávateľ ju naposledy videl ešte v roku 2008. Potom akoby sa po nej zľahla zem. Susedia ju opisovali ako uzavretú ženu nemeckého pôvodu. „Držala sa bokom. Vlastne sme o nej skoro nič nevedeli,“ uviedla jedna zo susediek. Nikto si nepamätal, kedy ju videl naposledy. Jej dlhé neprítomnosti si okolie vysvetľovalo cestovaním, dokonca sa špekulovalo, že sa často zdržiava v Nemecku. Pravda bola oveľa desivejšia.
Čo sa žene stalo?
Polícia bola k domu privolaná už v roku 2007 po tom, čo sused nahlásil, že majiteľku dlhší čas nevidel. Keďže však neboli zistené žiadne známky problémov, zásah sa skončil bez výsledku. Súdny lekár na tele nenašiel stopy násilia. Koža ženy zostala zachovaná, zatiaľ čo vnútorné orgány sa rozložili. Odborníci vysvetľujú, že k mumifikácii prispelo prostredie – uzavreté auto v uzavretej garáži, bez prístupu vzduchu.
Vyšetrovatelia museli do domu vstúpiť v ochranných oblekoch, keďže sa v ňom nachádzala čierna pleseň. Napriek dôkladnému pátraniu však nič nenasvedčovalo tomu, čo presne sa žene stalo. Na určenie príčiny smrti sa stále čaká. Rozhodnúť majú až toxikologické testy. Úrady medzičasom kontaktovali aj jej odcudzenú sestru. Prípad ženy, ktorá zmizla z očí sveta bez povšimnutia, dnes vyvoláva mrazivé otázky: Ako je možné, že človek zomrie – a nikomu to celé roky nechýba?