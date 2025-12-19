Piatok19. december 2025, meniny má Judita, zajtra Dagmara

Roky bola mŕtva a NIKTO si to nevšimol: Mumifikované telo objavili náhodou! ZÁHADNÝ prípad mladej ženy mrazí dodnes

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

USA - V tichej štvrti amerického mesta roky nič nenaznačovalo, že sa za zatvorenými dverami odohrala tragédia. Účty sa platili automaticky, dom pôsobil udržiavane a susedia verili, že jeho majiteľka len často cestuje. Pravda vyšla najavo až po náhodnom zásahu banky. Mrazivý objav v garáži šokoval vyšetrovateľov aj okolie!

Nikto nič netušil. Roky odchádzali z bankového účtu pravidelné platby, dom v pokojnej štvrti amerického mesta Pontiac pôsobil udržiavane a susedia nemali dôvod klásť otázky. Majiteľka sa v okolí veľmi neukazovala, no podľa susedov často cestovala. A tak jej dlhé neprítomnosti nikoho neznepokojovali. Jeden zo susedov jej dokonca celé roky kosil trávnik, aby dom nevyzeral opustene. Pošta sa nehromadila, účty boli zaplatené. Navonok všetko fungovalo tak, ako malo.

Všetko prezradili nezaplatené účty

Až kým sa jej bankový účet nevyčerpal. Keď platby prestali odchádzať a výzvy banky zostali bez odpovede, finančná inštitúcia pristúpila k zabaveniu domu. Ani vtedy si však nikto nepoložil otázku, kde je jeho majiteľka a prečo sa neozýva. Zlom prišiel až v momente, keď pracovník banky dorazil na pozemok opraviť dieru v streche. To, čo objavil v garáži, nikto nečakal.

Roky bola mŕtva a
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: gettyimages.com)

Ako informuje na svojom webe CNN, v zaparkovanom aute sedelo na zadnom sedadle mumifikované telo ženy. Kľúč bol napoly zasunutý v zapaľovaní, akoby sa chystala odísť – no nikdy sa jej to nepodarilo. Podľa vyšetrovateľov bola žena mŕtva najmenej päť rokov. „Za desiatky rokov služby som nič podobné nezažil,“ priznal zástupca šerifa okresu Oakland Mike McCabe. Prípad označil za jeden z najbizarnejších vo svojej kariére.

Akoby sa po nej zľahla zem

Úrady sa domnievajú, že telo patrí Pie Farrenkopfovej. Ak by bola nažive, mala by dnes 49 rokov. Jej zamestnávateľ ju naposledy videl ešte v roku 2008. Potom akoby sa po nej zľahla zem. Susedia ju opisovali ako uzavretú ženu nemeckého pôvodu. „Držala sa bokom. Vlastne sme o nej skoro nič nevedeli,“ uviedla jedna zo susediek. Nikto si nepamätal, kedy ju videl naposledy. Jej dlhé neprítomnosti si okolie vysvetľovalo cestovaním, dokonca sa špekulovalo, že sa často zdržiava v Nemecku. Pravda bola oveľa desivejšia.

ZÁHADA v hoteli: Hosť našiel na okne ODTLAČKY NÔH! Čo sa tu dialo predtým?! Internet má odvážne teórie Prečítajte si tiež

ZÁHADA v hoteli: Hosť našiel na okne ODTLAČKY NÔH! Čo sa tu dialo predtým?! Internet má odvážne teórie

Čo sa žene stalo?

Polícia bola k domu privolaná už v roku 2007 po tom, čo sused nahlásil, že majiteľku dlhší čas nevidel. Keďže však neboli zistené žiadne známky problémov, zásah sa skončil bez výsledku. Súdny lekár na tele nenašiel stopy násilia. Koža ženy zostala zachovaná, zatiaľ čo vnútorné orgány sa rozložili. Odborníci vysvetľujú, že k mumifikácii prispelo prostredie – uzavreté auto v uzavretej garáži, bez prístupu vzduchu.

YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia Prečítajte si tiež

YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia

Vyšetrovatelia museli do domu vstúpiť v ochranných oblekoch, keďže sa v ňom nachádzala čierna pleseň. Napriek dôkladnému pátraniu však nič nenasvedčovalo tomu, čo presne sa žene stalo. Na určenie príčiny smrti sa stále čaká. Rozhodnúť majú až toxikologické testy. Úrady medzičasom kontaktovali aj jej odcudzenú sestru. Prípad ženy, ktorá zmizla z očí sveta bez povšimnutia, dnes vyvoláva mrazivé otázky: Ako je možné, že človek zomrie – a nikomu to celé roky nechýba?

Viac o téme: BankaTragédiaSmrťUSAAuto
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Ako vyzerá jedna z
Ako vyzerá jedna z NAJDRAHŠÍCH vianočných ozdôb? TAKTO! Pozrite sa, za čo si Harrods pýta vyše 20-tisíc eur
Zaujímavosti
Z vyradených lietadiel spravili
TAKTO vyzerá luxus budúcnosti: Vyradené lietadlá premenili na hotel! Pozrite sa, ako vyzerá zvnútra
Zaujímavosti
Laň v čínskej škole
Nečakaná návšteva v triede: Laň prišla a začala si pochutnávať NA PÍSOMKÁCH! Radosť mali najmä niektorí žiaci
Zaujímavosti
Historický moment v Kodani.
HISTORICKÝ moment v Kodani: Do prístavu priplávali NEČAKANÍ HOSTIA! Obyvatelia utekali k vode
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Skrytý význam tetovania Dominiky Mirgovej: S touto ženou ho majú rovnaké
Skrytý význam tetovania Dominiky Mirgovej: S touto ženou ho majú rovnaké
Prominenti
Strašidelný vianočný zvyk Zuzany Smatanovej: Pri štedrovečernom stole našla svoje miesto SMRŤ!
Strašidelný vianočný zvyk Zuzany Smatanovej: Pri štedrovečernom stole našla svoje miesto SMRŤ!
Prominenti
ŠOK vo FINÁLE Pečie celé Slovensko: TOTO tu ešte nebolo... Nechápali ani moderátori!
ŠOK vo FINÁLE Pečie celé Slovensko: TOTO tu ešte nebolo... Nechápali ani moderátori!
Prominenti

Domáce správy

Tomáš Drucker
Úrad reaguje na kritiku: Audit prebehol, zmluvy sú transparentné a zákonné
Domáce
FOTO Šokujúci pohľad na Liptove:
Šokujúci pohľad na Liptove: V lanovke ležal muž v spodnej bielizni so sviečkami
Domáce
Ilustračné foto
Po zvyšok piatkového dňa sa môže na celom Slovensku vyskytnúť hmla
Domáce
Očkovanie proti rakovinotvornému HPV opäť v Bratislave: BSK pozýva deti aj dospelých
Očkovanie proti rakovinotvornému HPV opäť v Bratislave: BSK pozýva deti aj dospelých
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Proruskí hackeri v decembri zintenzívnili útoky na belgické vládne inštitúcie
Zahraničné
Nebezpečný vírus sa šíri
Nebezpečný vírus sa šíri už pred sviatkami: Odborníci varujú pred jedným z najhorších období v histórii
Zahraničné
Ilustračné foto
Varšavský súd zrušil európsky zatykač na poslanca, ktorý sa skrýva v Maďarsku
Zahraničné
Erika Kirk a J.
Vdova po Kirkovi dala jasný signál: Podporila kandidatúru J. D. Vancea v prezidentských voľbách
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Gisele Bündchen
Slávna modelka (45) ohuruje dokonalým telom: 10 mesiacov po pôrode vyzerá ako BOHYŇA!
Zahraniční prominenti
Dominika Mirgová
Skrytý význam tetovania Dominiky Mirgovej: S touto ženou ho majú rovnaké
Domáci prominenti
Zuzana Smatanová pokrstila svoju
Strašidelný vianočný zvyk Zuzany Smatanovej: Pri štedrovečernom stole našla svoje miesto SMRŤ!
Domáci prominenti
Finále 5. série šou
ŠOK vo FINÁLE Pečie celé Slovensko: TOTO tu ešte nebolo... Nechápali ani moderátori!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Roky bola mŕtva a
Roky bola mŕtva a NIKTO si to nevšimol: Mumifikované telo objavili náhodou! ZÁHADNÝ prípad mladej ženy mrazí dodnes
Zaujímavosti
Takto sa zbavíte ovísajúcich
Takto sa zbavíte ovísajúcich paží vo vyššom veku
vysetrenie.sk
Z vyradených lietadiel spravili
TAKTO vyzerá luxus budúcnosti: Vyradené lietadlá premenili na hotel! Pozrite sa, ako vyzerá zvnútra
Zaujímavosti
FOTO Ako vyzerá jedna z
Ako vyzerá jedna z NAJDRAHŠÍCH vianočných ozdôb? TAKTO! Pozrite sa, za čo si Harrods pýta vyše 20-tisíc eur
Zaujímavosti

Dobré správy

Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Týka sa cesty do susednej krajiny
bratislava.zoznam.sk

Ekonomika

Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)

Varenie a recepty

Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos
Ako upiecť panettone? Talianska vianočná hviezda na vašom stole
Ako upiecť panettone? Talianska vianočná hviezda na vašom stole
Výber receptov

Šport

VIDEO Tri fraktúry a dva vyrazené zuby: Nové informácie po desivom páde nórskeho lyžiara
VIDEO Tri fraktúry a dva vyrazené zuby: Nové informácie po desivom páde nórskeho lyžiara
Lyžovanie
Odermatta štve nečakaná prehra so Zabystřanom: Nie je potrebné rozoberať podmienky
Odermatta štve nečakaná prehra so Zabystřanom: Nie je potrebné rozoberať podmienky
Lyžovanie
FOTO Večne mladý Ronaldo dokazuje, že vek je len číslo: Tu kapra so šalátom na Vianoce nečakajte!
FOTO Večne mladý Ronaldo dokazuje, že vek je len číslo: Tu kapra so šalátom na Vianoce nečakajte!
Ostatné
Heroický výkon nováčika proti majstrovi: Východniarske derby Prešova s Košicami rozhodlo predĺženie
Heroický výkon nováčika proti majstrovi: Východniarske derby Prešova s Košicami rozhodlo predĺženie
Tipsport liga

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Motivácia a produktivita
Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vedia Slováci riešiť konflikty v práci? Výsledky prieskumu vás prekvapia
Vzťahy na pracovisku
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Plat viac ako 6000 eur? Tieto pracovné ponuky vám ukážu, kde sa dnes oplatí zabojovať o vysoký zárobok
Zaujímavé pracovné ponuky

Technológie

Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Armádne technológie
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Slováci sa dožívajú viac rokov, čo znamená aj dlhší čas na dôchodku. Ako sme na to finančne pripravení?
Sponzorovaný obsah
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
Cellik nie je obyčajný spyware: Obchádza ochranu Androidu a skrýva sa v známych aplikáciách
Android
ESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktiku
ESET varuje: Útoky na Slovensku už nie sú primitívne. Hackeri zásadne zmenili taktiku
Bezpečnosť

Bývanie

Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce

Pre kutilov

Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mala som vzťah so ženatým mužom: Až na Vianoce odhalil svoju skutočnú tvár a bola horšia ako som čakala
Partnerské vzťahy
Mala som vzťah so ženatým mužom: Až na Vianoce odhalil svoju skutočnú tvár a bola horšia ako som čakala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nebezpečný vírus sa šíri
Zahraničné
Nebezpečný vírus sa šíri už pred sviatkami: Odborníci varujú pred jedným z najhorších období v histórii
Šokujúci pohľad na Liptove:
Domáce
Šokujúci pohľad na Liptove: V lanovke ležal muž v spodnej bielizni so sviečkami
Puškárová reaguje na KRITIKU
Domáce
Puškárová reaguje na KRITIKU študentov Ekonomickej univerzity po hlasovaní v parlamente: TOTO im odkazuje
FOTKA Lajčáka s Epsteinom
Domáce
FOTKA Lajčáka s Epsteinom vytočila Danka: Neskutočná hanba! Exministra označil za drzého, teraz vraj vie prečo

Ďalšie zo Zoznamu