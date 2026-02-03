Trump vyzýva kongresmanov, aby urýchlene schválili zákon a ukončili shutdown

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v pondelok vyzval Kongres, aby urýchlene schválil rozpočtový zákon s cieľom ukončiť tzv. shutdown, ktorý znamená čiastočné pozastavenie činnosti vlády. Informuje o tom agentúra AFP.
„Dúfam, že všetci republikáni aj demokrati sa ku mne pridajú v podpore tohto zákona a pošlú mi ho na podpis BEZ ODKLADU. V tejto chvíli neprichádzajú do úvahy ŽIADNE ZMENY,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Republikánske vedenie v Snemovni reprezentantov verí, že v pondelok sa začne proces opätovného spustenia činnosti vlády presadením balíka financovania, ktorý minulý týždeň schválil Senát. Návrh zákona však čelí odporu poslancov z oboch strán - demokrati ho vo všeobecnosti odmietajú a niektorí republikáni zase prichádzajú s novými požiadavkami, ktoré by mohli ohroziť jeho schválenie.
Najnovší shutdown súvisí s imigračnou politikou Trumpovej administratívy a najmä s dvomi incidentmi v meste Minneapolis, pri ktorých federálni agenti zastrelili dvoch Američanov - zdravotníka Alexa Prettiho a matku troch detí Renée Goodovú. Demokratickí senátori v reakcii na tieto zásahy vyzývali na prijatie nových obmedzení pre imigračné úrady, ktoré patria pod ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS). Predstavitelia Demokratickej strany už skôr upozornili, že bez zmien nebudú súhlasiť s predĺžením financovania DHS do septembra.