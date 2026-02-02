Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...

BRATISLAVA - Inkognito je vždy plné prekvapení, vtipu a zábavy! Sú však aj dni, keď nejde všetko ako masle...
Inkognito minulý rok oslávilo 10 rokov vysielania v televízii JOJ a za tie roky sa stalo pevnou súčasťou televízneho programu. Ide pritom o najstaršiu panelovú šou na svete, formát relácie vznikol už v roku 1950. Za 10 rokov vysielania mala slovenská verzia na konte už 555 častí a viac ako 1600 hostí. Inkognito nás baví aj tento rok a v najbližšom vydaní si do kresiel hádačov sadne stabilná dvojica Michal Hudák a Marián Čekovský, štvoricu doplní ešte Fero Joke a Marcel Forgáč.
A hoci aj tentokrát hádači vytiahnu z rukáva množstvo vtipov, slovných prekáračiek a klasicky to bude medzi nimi iskriť, predsalen to bude iné. Nielenže im "nejde karta" v hádaní povolaní, ale pri nakrúcaní sa prihodilo niečo, čo sa ešte nikdy nestalo. „Pozri, tam už divák zaspal...“ všimol si Fero Joke a vyzýval kolegov, aby boli živší. Aj sa o to snažili, po chvíli však nastal ďalší problém, ktorý by sa dal nazvať presne tak, ako hosťka v štúdiu pomenovala jeden zo svojich dronov. „Padlý anjel,“ rozosmiala všetkých. Pozrite sa, ako ju v ošemetnej situácii zachraňoval Vlado Voštinár a ako si z nej uťahoval Michal Hudák... A zabavte sa aj pri sledovaní relácie Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.