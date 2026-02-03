Federálni agenti budú v Minneapolise nosiť telové kamery, oznámila Noemová

MINNEAPOLIS - Federálni agenti v americkom Minneapolise budú po zastrelení dvoch demonštrantov vybavení telovými kamerami, oznámila v pondelok ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová. Informuje o tom agentúra AFP.
„S okamžitou platnosťou nasadzujeme telové kamery každému príslušníkovi v teréne v Minneapolise,“ napísala Noemová na sociálnej sieti X. Dodala, že v prípade dostatku finančných prostriedkov program telových kamier rozšíria aj na celoštátnu úroveň.
Vybaviť protiimigračných agentov telovými kamerami v uplynulých dňoch žiadali hlavne predstavitelia Demokratickej strany. Vláda USA je od soboty v stave čiastočného shutdownu (pozastavenie činnosti vlády) v dôsledku prerušenia rokovaní o rozpočte práve pre námietky demokratov voči imigračnej politike prezidentskej administratívy a dvom incidentom z Minneapolisu.
Agentúra AFP pripomína, že federálni protiimigrační agenti počas vlny rozsiahlych protestov v Minneapolise smrteľne postrelili dvoch Američanov - 7. januára Renée Goodovú a 24. januára Alexa Prettiho.