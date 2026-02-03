Kollárova Laura naložila influencerkám: Ste lenivé a polomimo... Vykašlite sa na to!

BRATISLAVA - Byť influencerkou sa dnes zdá ako vysnívaná skratka k úspechu, no nie každý na to má. Partnerka Borisa Kollára Laura Vizváryová sa k tomuto trendu vyjadrila bez servítky a jej ostré slová si zapíšu do pamäti všetky ženy!
Influencerky sú pre mnohých ľudí doslova tŕňom v oku. Nie však tie, ktoré si v tejto brandži vybudovali meno, dosiahli reálne úspechy a majú čo ponúknuť, ale práve naopak – tie, ktoré sa influencerkami snažia byť za každú cenu, často bez obsahu, skúseností či zodpovednosti. A práve na tento fenomén si najnovšie poriadne posvietila partnerka Borisa Kollára, Laura Vizváryová. Servítku si pred ústa rozhodne nekládla.
V rozhovore dostala priamu otázku, prečo má dnes takmer každé mladé dievča ambíciu stať sa influencerkou. Laura mala v tejto téme úplne jasno a jej odpoveď bola mimoriadne ostrá. „Pretože sú lenivé a polomimo. Mali by si uvedomiť, že nie každá žena má na to vobec byť influencerka, pretože nie každá žena má na to, aby ju ľudia nasledovali a aby si od nej dali poradiť. Každá žena nemôže v dnešnej dobe chcieť byť influencerka. Za mňa je to lenivosť,” vyjadrila sa.
Vizváryová zároveň poukázala na tvrdú realitu sociálnych sietí. Podľa nej je úspech vyhradený len pre zlomok tých, ktoré sa oň pokúšajú, a ilúzia rýchlej slávy je pre väčšinu len slepou uličkou. Tvrdí, že zo skupiny päťdesiatich dievčat sa reálne presadia možno dve, a aj to len v prípade, že majú výnimočné schopnosti, charizmu a disciplínu. „Veď nemôže byť každá ani speváčka, herečka či tanečnica," dodala.
Na záver adresovala mladým dievčatám jasné a nekompromisné posolstvo, ktoré v čase honby za lajkami a spoluprácami znie pre mnohých ako studená sprcha: „Takže porúčila by som týmto mladým babám, aby sa sústredili na školu, v prvom rade, aby mali nejakú istotu a aby sa na toto absolútne vykašľali,” uzavrela.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%