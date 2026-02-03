Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Kollárova Laura naložila influencerkám: Ste lenivé a polomimo... Vykašlite sa na to!

Beauty Ball 2026 - Laura Vizváryová Zobraziť galériu (21)
Beauty Ball 2026 - Laura Vizváryová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Byť influencerkou sa dnes zdá ako vysnívaná skratka k úspechu, no nie každý na to má. Partnerka Borisa Kollára Laura Vizváryová sa k tomuto trendu vyjadrila bez servítky a jej ostré slová si zapíšu do pamäti všetky ženy!

Influencerky sú pre mnohých ľudí doslova tŕňom v oku. Nie však tie, ktoré si v tejto brandži vybudovali meno, dosiahli reálne úspechy a majú čo ponúknuť, ale práve naopak – tie, ktoré sa influencerkami snažia byť za každú cenu, často bez obsahu, skúseností či zodpovednosti. A práve na tento fenomén si najnovšie poriadne posvietila partnerka Borisa Kollára, Laura Vizváryová. Servítku si pred ústa rozhodne nekládla.

V rozhovore dostala priamu otázku, prečo má dnes takmer každé mladé dievča ambíciu stať sa influencerkou. Laura mala v tejto téme úplne jasno a jej odpoveď bola mimoriadne ostrá. „Pretože sú lenivé a polomimo. Mali by si uvedomiť, že nie každá žena má na to vobec byť influencerka, pretože nie každá žena má na to, aby ju ľudia nasledovali a aby si od nej dali poradiť. Každá žena nemôže v dnešnej dobe chcieť byť influencerka. Za mňa je to lenivosť,” vyjadrila sa.

Vizváryová zároveň poukázala na tvrdú realitu sociálnych sietí. Podľa nej je úspech vyhradený len pre zlomok tých, ktoré sa oň pokúšajú, a ilúzia rýchlej slávy je pre väčšinu len slepou uličkou. Tvrdí, že zo skupiny päťdesiatich dievčat sa reálne presadia možno dve, a aj to len v prípade, že majú výnimočné schopnosti, charizmu a disciplínu. „Veď nemôže byť každá ani speváčka, herečka či tanečnica," dodala.

Na záver adresovala mladým dievčatám jasné a nekompromisné posolstvo, ktoré v čase honby za lajkami a spoluprácami znie pre mnohých ako studená sprcha: „Takže porúčila by som týmto mladým babám, aby sa sústredili na školu, v prvom rade, aby mali nejakú istotu a aby sa na toto absolútne vykašľali,” uzavrela.

Viac o téme: Laura Vizváryová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Beauty Ball 2026 -
Kollárova Laura o NAJLEPŠÍCH vlastnostiach Borisa: Pre toto ho milujem... A on? Zatiaľ kukal po inej
Domáci prominenti
Boris Kollár, Laura Vizváryová
Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?!
Domáci prominenti
Laura Vizváryová
Kollárova mamička sa OBULA do Borisovej milenky: Totálne jej NALOŽILA... ZÚFALOSŤ!
Domáci prominenti
Boris Kollár, Laura Vizváryová
Boris Kollár zverejnil fotku z dovolenky, reakcie trafili do čierneho: Keby si menej prcal...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...
Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...
Prominenti
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Prominenti
Nebezpečná jazda vodiča s takmer troma promile: V aute viezol opité deti
Nebezpečná jazda vodiča s takmer troma promile: V aute viezol opité deti
Správy

Domáce správy

Slováci sa opäť idú
Slováci sa opäť idú hecnúť! STOPKA metly ľudstva a veľa odhodlania, suchý február preverí váš charakter!
Domáce
TEST Odstrániť chĺpky IPL
TEST Odstrániť chĺpky IPL alebo laserom? Zaváži dôležitý fakt, o ktorom sa takmer nehovorí
hashtag.sk
AKTUÁLNE Tragédia na železnici:
AKTUÁLNE Tragédia na železnici: Vlak zrazil človeka, doprava je prerušená
Domáce
Banská Bystrica rozdelila 40-tisíc eur: Tieto projekty získali podporu verejnosti
Banská Bystrica rozdelila 40-tisíc eur: Tieto projekty získali podporu verejnosti
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Česká pornoherečka Diana Gold
ŠOKUJÚCE ODHALENIE Česká modelka z filmov pre dospelých DOHADZOVALA Epsteinovi MLADÉ dievčatá!
Zahraničné
FOTO Sedeli vedľa seba a
Sedeli vedľa seba a nevedeli o sebe: Táto NÁHODA na stanici šokovala aj políciu... TOTO nevymyslíte!
Zahraničné
Francúzska vláda prežila hlasovanie
Francúzska vláda prežila hlasovanie o nedôvere, rozpočet je prijatý
Zahraničné
Poplach na vojenskej základni
Poplach na vojenskej základni v Poľsku: Spadol tam neznámy dron
Zahraničné

Prominenti

Beauty Ball 2026 -
Kollárova Laura naložila influencerkám: Ste lenivé a polomimo... Vykašlite sa na to!
Domáci prominenti
Michal Hudák a Marián
Toto sa v Inkognite ešte nikdy nestalo: Jeden prúser za druhým! Aha, čo pustili do vysielania...
Domáci prominenti
Nešťastná nehoda: Starý otec
Nešťastná nehoda: Starý otec markizáčky Pietrovej zomrel na následky pádu!
Osobnosti
Grammy 2026
MÓDA z Grammy: Nahota a ešte väčšia nahota! Trápna extravagancia či... Ach bože, a toto je čo?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci konečne rozlúskli, či ženám záleží na VEĽKOSTI: Výsledok mužov nepoteší!
Zaujímavosti
Rakovina pankreasu: Prečo je
Rakovina pankreasu: Prečo je taká zákerná, aké sú šance na prežitie a ako neprehliadnuť prvé príznaky
vysetrenie.sk
Lauren Harkins
Jej VIDEÁ sledujú milióny: Lauren nie je panna kvôli viere, ale kvôli TÝMTO zásadám! Boli by ste schopní urobiť to isté?
Zaujímavosti
Z hlbín oceánu sa
Z hlbín oceánu sa ozval zvuk, ktorý vydesil vedcov! Zachytili ho tisíce kilometrov ďaleko: Čo ho spôsobilo?
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?

Šport

Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Minnesota Wild – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Minnesota Wild – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský
Jeden zomrel a druhý bojuje o život: Dva vážne incidenty pri olympijskom hokejovom štadióne
Jeden zomrel a druhý bojuje o život: Dva vážne incidenty pri olympijskom hokejovom štadióne
Hokej na ZOH 2026
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Formula 1
Čo trápilo Djokoviča počas finále? Nerád o tom hovorím, ľudia si povedia, že si vymýšľam výhovorky
Čo trápilo Djokoviča počas finále? Nerád o tom hovorím, ľudia si povedia, že si vymýšľam výhovorky
Muži

Auto-moto

SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Zaujímavé pracovné ponuky
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Pracovný pohovor
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Hľadám prácu
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Poradňa

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Mäsové jedlá
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Rady a tipy

Technológie

Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Armádne technológie
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Armádne technológie
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
Bezpečnosť
Vedci po prvýkrát zachytili v medzihviezdnom priestore molekulu dôležitú pre vznik života
Vedci po prvýkrát zachytili v medzihviezdnom priestore molekulu dôležitú pre vznik života
Veda a výskum

Bývanie

Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Pinterest predpovedal svoje TOP trendy pre rok 2026 a nás poriadne prekvapili. Naozaj do interiérov mieria takéto štýly?
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou

Pre kutilov

Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Nie je to iba o závite! Ako vybrať správnu LED žiarovku v piatich bodoch
Stavba
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Izbové rastliny
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

68. ročník Grammy bol plný zvláštnych momentov aj faux-pas: Kto sa o ne postaral?
Zahraničné celebrity
68. ročník Grammy bol plný zvláštnych momentov aj faux-pas: Kto sa o ne postaral?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci sa opäť idú
Domáce
Slováci sa opäť idú hecnúť! STOPKA metly ľudstva a veľa odhodlania, suchý február preverí váš charakter!
Česká pornoherečka Diana Gold
Zahraničné
ŠOKUJÚCE ODHALENIE Česká modelka z filmov pre dospelých DOHADZOVALA Epsteinovi MLADÉ dievčatá!
Sedeli vedľa seba a
Zahraničné
Sedeli vedľa seba a nevedeli o sebe: Táto NÁHODA na stanici šokovala aj políciu... TOTO nevymyslíte!
Marjorie Taylor Greene
Zahraničné
Desivé varovanie Trumpovi: Bývalá podporovateľka predpovedá! USA sú tesne pred občianskou vojnou

Ďalšie zo Zoznamu