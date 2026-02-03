Tento výpis v schránke neprehliadnite: Prichádzajú dôležité správy, ktoré ovplyvnia vaše dôchodky!

BRATISLAVA - Státisíce Slovákov si v týchto dňoch nájdu v schránkach alebo e-mailoch dôležité informácie o svojom doplnkovom dôchodkovom sporení. Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) majú zákonnú povinnosť informovať svojich klientov o stave ich úspor v takzvanom treťom pilieri. Pre mnohých ide o kľúčový prehľad, ktorý ukáže nielen aktuálnu hodnotu majetku, ale aj výšku poplatkov a príspevkov od zamestnávateľa.
Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) sa stáva čoraz vyhľadávanejším spôsobom, ako si v starobe prilepšiť k štátnej penzii. Dobrovoľný pilier je založený na vlastných príspevkoch sporiteľa, ktoré často dopĺňa aj zamestnávateľ. Aby mali ľudia o svojich peniazoch prehľad, zákon ukladá správcovským spoločnostiam povinnosť pravidelného reportingu.
Podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení musia DSS-ky posielať výpis z osobného účtu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Klienti by mali tento dokument dostať najneskôr do konca marca bežného roka.
Výpis nie je len obyčajným súhrnom čísel, ale obsahuje podrobné dáta o vašej investícii. Dokument, ktorý spoločnosti posielajú bezplatne (spravidla elektronicky, na vyžiadanie aj poštou), musí zo zákona obsahovať nasledujúce informácie:
- presný názov a adresu dôchodkovej spoločnosti,
- názov fondu, v ktorom sú vaše úspory zhodnocované,
- aktuálnu hodnotu účtu a jej porovnanie so stavom spred roka,
- detailný prehľad všetkých poplatkov a nákladov za posledných 12 mesiacov,
- informácie o investičných pravidlách fondu.
Zatiaľ čo pre väčšinu Slovákov nad 18 rokov je vstup do tretieho piliera dobrovoľný, existuje skupina zamestnancov, pre ktorých zákon nepozná výnimku. Ide o osoby pracujúce v takzvaných rizikových povolaniach. Títo zamestnanci majú povinnosť uzatvoriť zmluvu s vybranou DDS do 30 dní od nástupu do práce. Rovnaká lehota platí aj pre ich zamestnávateľa, ktorý je povinný s danou spoločnosťou uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu a prispievať im na sporenie.
Kontrola nad poplatkami a zmenami
Dôchodkové spoločnosti sú pod prísnym dohľadom. Obsah a formu informácií, ktoré klientom poskytujú, určuje Ministerstvo práce v spolupráci s Národnou bankou Slovenska. Okrem pravidelného ročného výpisu dostávajú sporitelia dokumenty aj pri dôležitých životných situáciách.
Ak sa napríklad rozhodnete pre prestup do inej spoločnosti alebo presuniete svoje úspory do iného fondu, DDS vám musí zaslať výpis k dátumu tohto prestupu, a to najneskôr do 15 dní. Tento systém má zabezpečiť maximálnu transparentnosť a ochranu úspor budúcich seniorov.