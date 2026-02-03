MIMORIADNY ONLINE Rusko spustilo ďalší masívny útok: Pod paľbou Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá!

KYJEV - Ruská armáda začala v noci na dnes ďalší vzdušný útok na ukrajinské mestá, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinské úrady. V Kyjeve údery poškodili výškové obytné budovy a vzdelávacie zariadenia v Dniprovskej štvrti, uviedol na Telegrame šéf vojenskej správy mesta Tymur Tkačenko.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
Ruská armáda útočí balistickými strelami a dronmi tiež na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Podľa Reuters to uviedol starosta mesta Ihor Terechov. O úderoch v Dnipropetrovskej oblasti informoval na Telegrame šéf vojenskej správy tohto regiónu Oleksandr Hanža. Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ruská armáda opakovane útočí na civilnú infraštruktúru a iné nevojenské ciele.
V sobotu sa v Miami konala schôdzka Kirilla Dmitrijeva, ktorý je vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina, s americkou delegáciou vedenou zvláštnym vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom. Podľa Witkoffa bolo rokovanie o dosiahnutí mierového riešenia konfliktu na Ukrajine produktívne a konštruktívne. Optimisticky sa podľa Reuters ohľadom vojny vyjadril v pondelok aj prezident Donald Trump. "Myslím, že s Ukrajinou a Ruskom nám to ide dobre. Hovorím to vôbec prvýkrát. Myslím, že sa, možno, dočkáme dobrých správ," povedal prezident novinárom v Oválnej pracovni.