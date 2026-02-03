USA balansujú na TENKOM ľade, experti bijú na poplach: Hrozí KOLAPS a PREPAD ekonomiky!

WASHINGTON – Spojené štáty a najmä ich hlavný predstaviteľ, prezident Donald Trump, spravil v poslednom období rozhodnutia, ktoré vyvolali v ekonomickom a finančnom sektore doslova rozruch. Odzrkadlilo sa to aj v indexe dôvery spotrebiteľov, pričom experti poukazujú, že na USA sa rúti apokalypsa.
Výroky a uvaľovanie vyšších poplatkov v rámci colnej politiky, nečakaný útok na Venezuelu, presun loďstva a letectva k Iránu či nešťastná smrť amerického civilistu na domácej scéne, to všetko sa odzrkadľuje index spotrebiteľskej dôvery. Ako píše RTT News, USA za posledné obdobie (január 2026) klesli o takmer 10 bodov (presne 9,7) na 84,5 bodu.
Horšie prognózy ako z čias koronavírusu
Viacerí analytici však počítali s tým, že USA sa budú pohybovať okolo 90 bodov. "Dôvera padla výrazne nadol v januári. Vtedy sa prehĺbili u spotrebiteľov obavy zo súčasnej situácie, ako aj očakávania do budúcnosti," priblížila Dana M. Petersonová z ekonomického inštitútu The Conference Board.
Ako dodala, pri USA sa prepadlo všetkých 5 zložiek, ktoré tvoria index, pričom aktuálne číslo je najnižšie od mája 2014. "Je to horšie ako v období pandémie koronavírusu," hovorí.
Čísla v indexe pri jednotlivých krajinách odzrkadľujú okrem iného súčasné obchodné podmienky na trhu práce a dôveryhodnosť spotrebiteľov. Tá klesla oproti decembru minulého roku (123,6) na 113,7. Index očakávaní, založený na krátkodobých vyhliadkach spotrebiteľov v rámci príjmov, podnikania a podmienok na trhu práce, klesol zo 74,6 na 65,1 bodu. Pokles pod 80 bodov väčšinou znamená blížiacu sa recesiu.
"Reakcie spotrebiteľov na faktory, ktoré ovplyvňujú ekonomiku, sú naďalej pesimistické. Najviac sa pritom skloňuje inflácia a vysoké ceny pohonných hmôt, potravín energií či spotrebného tovaru," hovorí Petersonová s tým, že začiatkom tohto roku sa pridali aj obavy ohľadom vyšších colných poplatkov a poplatky spojené so zdravotnou starostlivosťou/poistením a hroziacou vojnou.
Kríza postihne len ľudí žijúcich v USA
Podľa amerického ekonóma Petra Schiffa, ktorý sa vyjadril pre FOX, nie sú tieto čísla presné, ale veľmi skreslené. Veľa z nich podľa neho ovplyvní inflácia. "V období najbližších rokov bude mať inflácia na USA oveľa väčší dopad, ako to bolo za prezidenta Bidena. Varovným signálom sú ceny zlata a striebra. Zrútenie trhu s hypotékami roku 2007 som tiež predpovedal už roky dopredu."
"Sme závislí od svetového trhu. Prichádza k nám tovar, ktorý nevyrábame. Peniaze si len požičiavame, no nešetríme. Trump to má naopak. Svetová ekonomika ale nefunguje vďaka nám (USA), naša ekonomika funguje vďaka okolitému svetu," povedal rozhorčene Schiff.
Dodal, že USA sú založené na "dysfunkčnej" ekonomike založenej na spotrebiteľských úveroch a silnom americkom dolári. "Svet sa mení, dolár sa zrúti a nahradí ho zlato," dodal s tým, že najväčším rozdielom medzi krízou v roku 2007 a tou ktorá príde, bude v tom, že teraz nepostihne celý svet, ale len ľudí žijúcich v USA. "Bude to finančná kríza, z ktorej zvyšok sveta bude v skutočnosti profitovať," uzavrel.