Jej VIDEÁ sledujú milióny: Lauren nie je panna kvôli viere, ale kvôli TÝMTO zásadám! Boli by ste schopní urobiť to isté?

PORTLAND - V čase, keď sa sexuálne skúsenosti často prezentujú ako symbol slobody či spoločenského statusu, ide 35-ročná Lauren Harkinsová úplne opačným smerom. Američanka z Portlandu otvorene hovorí o tom, že nikdy nebola vo vzťahu ani intímna s partnerom – a svoju panenstvo vníma ako prejav osobnej sily a vedomého rozhodnutia.
Lauren pre Newsweek vysvetlila, že jej postoj nemá nič spoločné s náboženstvom, manželstvom ani s úmyselným odriekaním. Jednoducho ešte nestretla človeka, s ktorým by cítila dostatočnú blízkosť na intimitu. „Zraniteľnosť pre mňa nikdy nebola prirodzená. Zdieľať s niekým svoje telo je pre mňa najvyššia forma zraniteľnosti a nikdy som to nedokázala brať na ľahkú váhu,“ priznala.
Podľa jej slov nechce urobiť kompromis len preto, aby zapadla do očakávaní spoločnosti. „Posledné, čo chcem, je usadiť sa s niekým, kto pre mňa nie je ten pravý. Príliš veľa ľudí v sebe nosí tiché ľútosti nad svojimi romantickými rozhodnutiami. Neverím, že pre každého existuje len jeden osudový partner, ale verím v zámernosť a vedomé voľby,“ hovorí.
V tínedžerskom veku ani v dvadsiatke pre ňu randenie a sex neboli prioritou. Skôr pozorovala vzťahy vo svojom okolí – od dlhodobých partnerstiev až po krátkodobé romániky. Namiesto toho sa sústredila na budovanie vlastnej identity, na to, kým je, čo chce a čo naopak vo svojom živote nechce. Hoci túži po naplnenom a láskyplnom vzťahu, necíti potrebu ho nasilu hľadať. Verí, že všetko príde v správnom čase. Dovtedy je spokojná s tým, že si zachováva kontrolu nad vlastnými rozhodnutiami a nepodriaďuje sa spoločenskému tlaku.
„Nikdy som nebola vo vzťahu. Som typ človeka „všetko alebo nič“. Nie je to o tom, že by som si odopierala sex – ja si skôr vyberám človeka,“ vysvetľuje. „Túžbu aj zvedavosť som cítila, ale nikdy som nezažila takú mieru súladu, pri ktorej by intimita bola prejavom sebaúcty, nie kompromisu. Pre mňa sex nie je o príležitosti, ale o zámere.“
Vraj ako panna nevyzerá
Lauren sa svojím príbehom netají a pravidelne o ňom hovorí na sociálnych sieťach, kde vystupuje pod menom @itslaurenciaga. Mnohé jej videá sa stali virálnymi a oslovili milióny ľudí po celom svete. Často sa stretáva s komentármi, že „nevyzerá“ alebo „nespráva sa“ ako panna. Podľa nej ide len o zastarané stereotypy, ktoré už nemajú miesto v modernej spoločnosti.
„Môj príbeh nie je o odriekaní, ale o súlade so sebou samou. O tom, že si vyberám skúsenosti, ktoré sú pre mňa správne, a nenechám iných diktovať mi život. Ak moje slová pomôžu aspoň jednému človeku cítiť sa pokojnejšie so svojimi rozhodnutiami, malo to zmysel,“ dodáva.
Panenstvo stratilo význam
Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb je priemerný vek prvej sexuálnej skúsenosti 17 rokov. Lauren si nemyslí, že by panenstvo stratilo význam, skôr má pocit, že diskusia o intimite sa zjednodušila. Sociálne siete a online prostredie podľa nej formujú pohľad mladých ľudí na vzťahy, často ešte skôr, než si stihnú vybudovať vlastnú identitu. Validácia a pozornosť sa neraz stávajú dôležitejšími než skutočné prepojenie.
Aj preto chce pokračovať v otvorenom rozprávaní o svojej ceste. Zdôrazňuje, že neexistuje len jedna správna životná dráha a nikto by sa nemal cítiť nútený znižovať svoje nároky. Nečaká na svadbu, nie je extrémne konzervatívna ani nábožensky založená – jednoducho vie, čo chce. „Je lepšie stáť sám, než zradiť sám seba len preto, aby ste držali krok s davom,“ uzatvára. „Sex je pre mňa hlboká energetická výmena a nemám záujem ju zdieľať s hocikým len kvôli spoločenským očakávaniam. Hľadám nepopierateľné spojenie – nielen chémiu, ale pocit bezpečia, porozumenia a súladu v hodnotách aj v pohľade na život.“