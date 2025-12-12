ZÁHADA v hoteli: Hosť našiel na okne ODTLAČKY NÔH! Čo sa tu dialo predtým?! Internet má odvážne teórie

USA - Hotelový hosť si myslel, že ho už nič neprekvapí… až kým sa okno jeho izby nezahmlilo a neodhalilo zvláštne odtlačky chodidiel uprostred skla. Internet okamžite zaplavili špekulácie, vtipy aj otázky: Čo sa tu, preboha, dialo?
Vo virálnom príspevku na Reddite, zdieľanom používateľom u/Maybs3923, zverejnil jeho autor fotografiu zahmleného okna, na ktorom sú v strede skla odtlačky chodidiel. „Moje hotelové okno sa zahmlilo a odhalilo tieto odtlačky,“ uviedol v popise.
Obrázok sa na sociálnych sieťach rýchlo rozšíril a Lyndsaysmith61 ho komentoval slovami: „Niekto sa tu včera v noci poriadne odviazal.“ True-Newt-301 napísal: „Bol tu Spider-Man.“ „Sú tie odtlačky zvnútra alebo zvonka? To je skutočná otázka,“ zaujímal sa Basic-Ostrich85. TheTrueLodge doplnil: „Mne sa to raz stalo, išlo o otlačené zadné partie. Ráno som dal okná vyčistiť.“
Na dôkladné čistenie okien hotely zväčša príliš nedbajú
Hotely po odchode hostí upratujú izby a menia posteľnú bielizeň, ale na dôkladné čistenie okien zväčša príliš nedbajú. Ako píše portál Newsweek, experti zo spoločnosti Clear View uvádzajú, že by mali dať vyčistiť okná aspoň raz mesačne. Záleží však aj na polohe hotela. Tie, ktoré sa nachádzajú v rušných oblastiach a vo veľkých mestách, sa môžu kvôli výfukovým plynom a vtáčieho trusu, zašpiniť rýchlejšie. Čistý hotel nie je len bezpečnejší pre hostí, ale ovplyvňuje aj ich ochotu vrátiť sa.
Prieskum uskutočnený v júni uvádza, že 75 percent hostí tvrdí, že sa skôr vráti do hotela s vysokým hygienickým štandardom. Navyše, približne 86 percent hostí dokonca uvádza hygienu ako najdôležitejší faktor pre spokojnosť a opätovné návštevy. Čisté a príjemné prostredie zvyšuje aj morálku zamestnancov. Keď sa personál cíti dobre a vážený, prirodzene podáva lepší výkon a s väčším nadšením sa stará o hostí.