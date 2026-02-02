ŠOKUJÚCE ODHALENIE Česká modelka z filmov pre dospelých DOHADZOVALA Epsteinovi MLADÉ dievčatá!

PRAHA – Zo susednej Českej republiky sa po odtajnení ďalších spisov Jeffreyho Epsteina začali šíriť veľmi prekvapivé správy. Sexuálny predátor mal mať priamo u našich susedov pomoc, cez ktorú sa k nemu dostali len tie najkrajšie mladé dievčatá. Zdroje smerujú do pornopriemyslu.
Počas minulého týždňa zverejnil americký rezort spravodlivosti ďalšie tri milióny spisov o Jeffreym Epsteinovi. Sexuálny predátor, ktoré mal kontakty na najvyšších priečkach spoločnosti v početných krajinách, rozoberal so štátnikmi nie raz aj politické smerovanie v ich krajinách. Medzi nich možno zaradiť Miroslava Lajčáka, ktorý okrem iného pôsobil aj ako šéf slovenskej diplomacie.
Epsteinovou dohadzovačkou bola čeká pornoherečka
Na českej strane sa zistilo, že miestna občianka, istá "Zlata Rybářová“, si vymenila s Epsteinom niekoľko správ. V komunikácii však vystupovala pod iným menom. Mala mu zaslať aj niekoľko vlastných fotografií. Ako píše české Echo24, na internete je pod týmto menom vyskočí česká pornoherečka Diana Gold (38).
V jednej správe z roku 2013 mala sexuálnemu predátorovi písať Zlata Rybářová nasledovné: "Ahoj Jeffrey! Ako sa máš? Tu dole je tak strašne teplo, že čokoládovej zmrzliny nemám nikdy dosť ;) včera som bola na úžasnej "naked" bazénovej párty (holé telá), lol :) poviem ti o tom...Keď sem zase prídeš a budeš mať čas sa so mnou stretnúť, budem veľmi rada!!! A prosím, nezabudni na toho Jonathana pre mňa ;) alebo iného milého,
vtipného, bohatého chlapa ;) Budem ti veľmi vďačná! Dúfam, že sa čoskoro uvidíme! Prajem pekný večer ;) Zlata"
Poslala mu fotky kamarátok
V ďalších správach spomína Zlata nejaké svoje české kamarátky. Niektoré ich fotky mala podľa komunikácie poslať Epsteinove už skôr.
"Poslala som ti niekoľko obrázkov s mojimi kamarátkami...Dúfam, že sa ti budú pačiť :) Ako sa máš? Blížia sa Veronikine narodeniny, takže som rozmýšľala, že by ma navštívila v New Yorku ;) Si tiež v NY? Daj mi vedieť, pokiaľ by si mal čas znova sa stretnúť. Maj pekný deň. Zlata"
Predtým mala spolupracovať s Nemcom
V správach pre Epsteina od neznámej osoby sa objavuje ďalšie spojenie s ČR. Tentoraz ide o neznámeho adresáta: "Je pre teba príliš stará? Lol. Tak ti teda ulovím iné české kamarátky."
V správe z roku 2015 Epstein píše istému Williamovi Rileymu a posiela mu odkaz na článok zo Sun Sentinel z roku 2001, kde sa písalo, že istý muž z Nemecka bol odsúdený na 21 mesiacov za mrežami a dostal pokutu 6 000 dolárov za "nábor českých žien do príbehu (porna)". Komentár k tejto správe znel od Epsteina nasledovne: "Nezomrel už náhodou? Nie som si istý, ale verím tomu, že pre neho pracovala ešte predtým, ako ma spoznala."
Presun peňazí pre dievčatá, išlo o vysoké čiastky
V spisoch sa okrem iného častokrát uvádzajú aj správy, kde viacerí ľudia hovoria o presune peňazí z a do Českej republiky. Ide zrejme o Epsteinových ľudí
12. November 2010
"Prosím ťa, prečítaj si posledný e-mail pre Jamie Dayovú. Pokiaľ by potrebovala potvrdenie o platbe, prosím pošli jej ho čím skôr (asap) cez bankový účet. Ďakujem, Michael"
"Jamie, ďakujem, za trpezlivosť a vašu spoluprácu; prevod transakcie v sume 17k (17 000 dolárov) z Českej republiky sa objaví na jej účte v pondelok ráno. Prosím, ozvi sa čím skôr, či bude potrebný aj doklad o prevode a ja sa o to prípadne postarám. Pracujem na tom asap! Ďakujem, Michael"
Meno (Zlata Rybářová) sa vyskytuje v nejakých e-mailoch v dokumentoch, ale nemusí to byť ešte dôkaz o zneužívaní a/alebo účasti v Epsteinovej sieti.
Jeffreyho Epsteina prvýkrát odsúdili za sexuálne zneužívanie maloletých dievčat v roku 2008, kedy dostal trest 18 mesiacov. Ďalší proces sa mal konať v roku 2020, no Epstein rok predtým podľa úradov náhle spáchal samovraždu.