Slováci sa opäť idú hecnúť! STOPKA metly ľudstva a veľa odhodlania, suchý február preverí váš charakter!

BRATISLAVA - Iniciatíva suchý február je tu s ľudstvom už niekoľko rokov a jej počiatok sa radí k Veľkej Británii. Práve tam totiž vznikla snaha odpútať sa aspoň na istý čas od alkoholu a venovať svoje voľné chvíle iným "záľubám".
Suchý február je iniciatíva, ktorá vznikla ako jednoduchá výzva – vydržať jeden mesiac bez alkoholu a zamyslieť sa nad tým, aké miesto má pitie v našom živote. Jej korene siahajú do roku 2013 do Veľkej Británie, kde charitatívna organizácia Alcohol Change UK prišla s kampaňou „Dry January“. Tá mala ľuďom pomôcť zlepšiť zdravie po sviatkoch a zároveň upozorniť na riziká nadmernej konzumácie alkoholu.
Blesková popularita v zahraničí
Myšlienka sa rýchlo rozšírila do ďalších krajín a v strednej Európe sa prirodzene ujala vo februári – mesiaci, ktorý je kratší, menej spoločensky „zaťažený“ a po finančne náročných Vianociach aj praktickejší. Suchý február sa tak stal alternatívou pre tých, ktorí chcú reštartovať telo aj myseľ.
Dnes sa do výzvy zapájajú státisíce ľudí po celom svete. Pre niektorých ide o test sebadisciplíny, pre iných o zdravotný experiment či impulz k trvalej zmene životného štýlu. Suchý február však nie je o zákaze, ale o vedomom rozhodnutí a lepšom vzťahu k alkoholu.
Skúška psychiky a mysle
"Podľa psychiatrov je tento mesiac pre 90 percent populácie bezpečnou skúškou sebavedomia a presvedčenia o tom, či vedia alebo nevedia prestať piť. Na druhej strane, na Slovensku máme zhruba osem až desať percent rizikových užívateľov alkoholu. Ak by do tejto výzvy išli, môže im priniesť aj rôzne zdravotné komplikácie," povedal pre verejnoprávnu STVR riaditeľ Združenia Storm Pavol Ščasný.
Nie je pritom tajomstvom, že Slováci a aj ďalšie blízke krajiny majú viac ako pozitívny vzťah k alkoholu. Na Slovensku si (dosť často aj zbytočne) pripíjame pri mnohých príležitostiach. Dokonca aj pri takých, kde by iní na alkohol ani nepomysleli. Potom sú tu rôzne ďalšie chvíle ako narodeniny, svadby, kary, úspešné zvládnutie skúškového obdobia či iné chvíle, kedy alkohol zvykne tiecť potokom.
Budúca generácia sa alkoholu vyhýba
Nie všetko je také pesimistické, hlavne keď sa pozrieme na nadchádzajúcu generáciu Z. O tej sa už dlho traduje, že alkoholu sa vyhýba aj bez nejakých iniciatív.
Ľudia narodení po roku 1997 menia zaužívaný trend. Kým pre staršie generácie bol alkohol prirodzenou súčasťou spoločenského života, pre „zetkárov“ už zďaleka nie je samozrejmosťou. Štatistiky aj prieskumy ukazujú, že mladí pijú menej, začínajú neskôr a čoraz častejšie sa alkoholu vedome vyhýbajú. Dôvodov môže byť viac.
Generácia Z kladie dôraz na duševné zdravie, fyzickú kondíciu a autenticitu. Alkohol, ktorý môže zhoršovať úzkosti, spánok či výkon, do tohto životného štýlu často nezapadá. Významnú rolu zohrávajú aj sociálne siete – mladí vyrastali v prostredí, kde je každé správanie zaznamenateľné a verejne hodnotené.