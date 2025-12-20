Vedci skúmali biologický vek: Prekvapilo ich, čo NAŠLI v krvi! Telo môže starnúť POMALŠIE než ukazuje kalendár

LONDÝN - Číslo v dokladoch nemusí hovoriť celú pravdu o tom, ako rýchlo starne vaše telo. Vedci dnes dokážu biologický vek zmerať priamo v bunkách, a nové zistenia naznačujú, že jeho tempo môže ovplyvniť aj to, čo jeme. Pozornosť výskumníkov teraz upútala jedna známa sladká pochúťka.
Číslo v občianskom preukaze nemusí vždy presne vystihovať, v akom stave sa naše telo nachádza. Vedci dnes čoraz viac pracujú s pojmom biologický vek, ktorý vychádza z procesov prebiehajúcich priamo v bunkách. Určuje sa napríklad analýzou metylácie DNA či meraním dĺžky telomér – ochranných zakončení chromozómov, ktoré sa s vekom skracujú. Tieto ukazovatele dokážu presnejšie odhaliť, ako rýchlo organizmus starne.
Najnovšie výskumy naznačujú, že tempo biologického starnutia môže ovplyvňovať aj strava. Pozornosť vedcov tentoraz upútala jedna dobre známa sladká látka.
Horká čokoláda a biologický vek
Výskumníci z King’s College London sa zamerali na teobromín, zlúčeninu prirodzene sa vyskytujúcu v kakaových bôboch. Ako uvádza portál SciTech Daily, štúdie sa zúčastnilo viac než 1 600 ľudí. Vedci porovnávali biologické ukazovatele starnutia s hladinou teobromínu v krvi a zistili, že osoby s jeho vyššou koncentráciou vykazovali „mladší“ biologický profil.
Zmeny sa týkali najmä epigenetiky – procesov, ktoré ovplyvňujú aktivitu génov bez zmeny samotnej DNA. Výsledky naznačujú, že niektoré rastlinné látky môžu priaznivo pôsobiť na kondíciu buniek.
Opatrnosť je na mieste
Vedci však upozorňujú, že nejde o dôkaz priamej príčinnej súvislosti. Profesorka Jordana Bellová zdôrazňuje, že cieľom výskumu nie je podporovať nadmernú konzumáciu čokolády, ale lepšie pochopiť vplyv stravy na biologické procesy a zdravé starnutie.
Čo je teobromín
Teobromín patrí medzi alkaloidy a má mierne povzbudzujúce účinky, ktoré sú jemnejšie a dlhodobejšie než pri kofeíne. Okrem horkej čokolády sa nachádza aj v čaji, káve, guarane či yerba maté. V tele sa udržiava pomerne dlho a môže mať priaznivý vplyv na srdce, zápaly aj sústredenie. Hoci neexistuje jednoduchý recept na zastavenie starnutia, výskum ukazuje, že to, čo máme na tanieri, môže ovplyvňovať naše telo až na bunkovej úrovni – a to je poznanie, ktoré môže v budúcnosti zásadne zmeniť prístup k zdraviu a dlhovekosti.