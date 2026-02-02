KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci konečne rozlúskli, či ženám záleží na VEĽKOSTI: Výsledok mužov nepoteší!

CANBERRA - Často sa hovorí, že na veľkosti nezáleží, ale na tom, ako ju muž „použije“. Najnovšia vedecká štúdia však naznačuje, že realita je o niečo zložitejšia. Podľa výskumu publikovaného v prestížnom časopise PLOS Biology ženy vo všeobecnosti považujú mužov s väčším penisom za atraktívnejších.
„Potvrdili sme naše predchádzajúce zistenia, že ženy hodnotia väčší penis ako atraktívnejší,“ uviedla hlavná autorka štúdie Dr. Upama Aichová z University of Western Australia. Vedcov dlhodobo zaujímalo, prečo je ľudský penis v porovnaní s telesnou veľkosťou výrazne väčší než u iných veľkých primátov, keď jeho základnou biologickou funkciou je prenos spermií. Výskum naznačuje, že jeho veľkosť má aj evolučnú a sociálnu funkciu.
Čo hodnotili ženy za najatraktívnejšie?
Podľa vedcov slúžil nielen na prilákanie partneriek, ale aj ako signál sily a konkurencieschopnosti voči iným mužom, podobne ako parohy u jeleňov či hriva u levov. Do štúdie sa zapojilo viac ako 600 mužov a 200 žien, ktorí hodnotili počítačovo vytvorené mužské postavy. Tie sa líšili výškou, telesnou stavbou a veľkosťou penisu.
- Ženy hodnotili sexuálnu príťažlivosť postáv
- Muži posudzovali, ako hrozivo a konkurenčne daná postava pôsobí
Výsledky ukázali, že ženy považovali za najatraktívnejších mužov, ktorí boli vyšší, mali postavu v tvare písmena V a väčší penis. Zároveň však platí, že po určitej hranici sa ďalšie zväčšovanie veľkosti prestáva významne prejavovať na atraktivite. Muži naopak vnímali „lepšie obdarených“ jedincov ako silnejších rivalov, a to nielen v súboji, ale aj v sexuálnej konkurencii.
Sexuálny ornament na prilákanie žien
Autori štúdie dospeli k záveru, že veľkosť penisu sa v priebehu evolúcie vyvinula predovšetkým vďaka ženským sexuálnym preferenciám, a až sekundárne ako signál sily voči iným mužom. „Vplyv veľkosti penisu na atraktivitu bol štyrikrát až sedemkrát silnejší než jeho vplyv ako signálu bojovej schopnosti,“ uvádzajú výskumníci. Profesor Michael D. Jennions, spoluautor štúdie, dodáva: „Aj keď penis primárne slúži na prenos spermií, naše výsledky naznačujú, že jeho nezvyčajne veľká veľkosť sa vyvinula najmä ako sexuálny ornament na prilákanie žien.“
Výsledky treba brať s rezervou
Vedci zároveň upozorňujú, že štúdia sa zameriavala výlučne na fyzické znaky a nezohľadňovala faktory ako osobnosť, inteligencia či tvár. Navyše kultúrne predstavy o mužnosti sa líšia v čase aj medzi krajinami. Napriek tomu výskum prináša zaujímavý pohľad na to, ako hlboko môžu mať ľudské preferencie zakorenené evolučné súvislosti.