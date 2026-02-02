Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci konečne rozlúskli, či ženám záleží na VEĽKOSTI: Výsledok mužov nepoteší!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

CANBERRA - Často sa hovorí, že na veľkosti nezáleží, ale na tom, ako ju muž „použije“. Najnovšia vedecká štúdia však naznačuje, že realita je o niečo zložitejšia. Podľa výskumu publikovaného v prestížnom časopise PLOS Biology ženy vo všeobecnosti považujú mužov s väčším penisom za atraktívnejších.

„Potvrdili sme naše predchádzajúce zistenia, že ženy hodnotia väčší penis ako atraktívnejší,“ uviedla hlavná autorka štúdie Dr. Upama Aichová z University of Western Australia. Vedcov dlhodobo zaujímalo, prečo je ľudský penis v porovnaní s telesnou veľkosťou výrazne väčší než u iných veľkých primátov, keď jeho základnou biologickou funkciou je prenos spermií. Výskum naznačuje, že jeho veľkosť má aj evolučnú a sociálnu funkciu.

KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Čo hodnotili ženy za najatraktívnejšie?

Podľa vedcov slúžil nielen na prilákanie partneriek, ale aj ako signál sily a konkurencieschopnosti voči iným mužom, podobne ako parohy u jeleňov či hriva u levov. Do štúdie sa zapojilo viac ako 600 mužov a 200 žien, ktorí hodnotili počítačovo vytvorené mužské postavy. Tie sa líšili výškou, telesnou stavbou a veľkosťou penisu.

  • Ženy hodnotili sexuálnu príťažlivosť postáv
  • Muži posudzovali, ako hrozivo a konkurenčne daná postava pôsobí

Výsledky ukázali, že ženy považovali za najatraktívnejších mužov, ktorí boli vyšší, mali postavu v tvare písmena V a väčší penis. Zároveň však platí, že po určitej hranici sa ďalšie zväčšovanie veľkosti prestáva významne prejavovať na atraktivite. Muži naopak vnímali „lepšie obdarených“ jedincov ako silnejších rivalov, a to nielen v súboji, ale aj v sexuálnej konkurencii.

TIETO bizarné predmety uviazli v konečníku! Zubná kefka, vajce aj 61 centimetrový VIBRÁTOR: Celý zoznam šokuje Prečítajte si tiež

TIETO bizarné predmety uviazli v konečníku! Zubná kefka, vajce aj 61 centimetrový VIBRÁTOR: Celý zoznam šokuje

Sexuálny ornament na prilákanie žien

Autori štúdie dospeli k záveru, že veľkosť penisu sa v priebehu evolúcie vyvinula predovšetkým vďaka ženským sexuálnym preferenciám, a až sekundárne ako signál sily voči iným mužom. „Vplyv veľkosti penisu na atraktivitu bol štyrikrát až sedemkrát silnejší než jeho vplyv ako signálu bojovej schopnosti,“ uvádzajú výskumníci. Profesor Michael D. Jennions, spoluautor štúdie, dodáva: „Aj keď penis primárne slúži na prenos spermií, naše výsledky naznačujú, že jeho nezvyčajne veľká veľkosť sa vyvinula najmä ako sexuálny ornament na prilákanie žien.“

Pravda o misionárskej polohe: Vedci mali jasno až po MRI! Prekvapivé detaily, ktoré voľným okom neuvidíte Prečítajte si tiež

Pravda o misionárskej polohe: Vedci mali jasno až po MRI! Prekvapivé detaily, ktoré voľným okom neuvidíte

Výsledky treba brať s rezervou

Vedci zároveň upozorňujú, že štúdia sa zameriavala výlučne na fyzické znaky a nezohľadňovala faktory ako osobnosť, inteligencia či tvár. Navyše kultúrne predstavy o mužnosti sa líšia v čase aj medzi krajinami. Napriek tomu výskum prináša zaujímavý pohľad na to, ako hlboko môžu mať ľudské preferencie zakorenené evolučné súvislosti.

Viac o téme: ZdravieVeľkosťPenisMuži
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lauren Harkins
Jej VIDEÁ sledujú milióny: Lauren nie je panna kvôli viere, ale kvôli TÝMTO zásadám! Boli by ste schopní urobiť to isté?
Zaujímavosti
Z hlbín oceánu sa
Z hlbín oceánu sa ozval zvuk, ktorý vydesil vedcov! Zachytili ho tisíce kilometrov ďaleko: Čo ho spôsobilo?
Zaujímavosti
Hľadal stratené kladivo, no
Hľadal stratené kladivo, no vykopal milióny! Neuveriteľný príbeh farmára, ktorý na poli narazil na rímsky poklad storočia
Zaujímavosti
pyramídy v Gíze
ZÁHADA pyramíd konečne vyriešená? Vedci uviedli dôkaz, ktorý mení VŠETKO! Odpoveď sa skrývala v stenách
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Prominenti
Nebezpečná jazda vodiča s takmer troma promile: V aute viezol opité deti
Nebezpečná jazda vodiča s takmer troma promile: V aute viezol opité deti
Správy
Šebestová na bále po boku záhadného muža z Austrálie: Fešák prehovoril!
Šebestová na bále po boku záhadného muža z Austrálie: Fešák prehovoril!
Prominenti

Domáce správy

TEST Odstrániť chĺpky IPL
TEST Odstrániť chĺpky IPL alebo laserom? Zaváži dôležitý fakt, o ktorom sa takmer nehovorí
hashtag.sk
AKTUÁLNE Tragédia na železnici:
AKTUÁLNE Tragédia na železnici: Vlak zrazil človeka, doprava je prerušená
Domáce
Majiteľ hokejového klubu pred
Majiteľ hokejového klubu pred súdom: Sudca rozhodol o náhrade väzby u dvoch osôb
Domáce
Chorobnosť na chrípku a respiračné ochorenia na Slovensku opäť stúpla, najviac trpia malé deti
Chorobnosť na chrípku a respiračné ochorenia na Slovensku opäť stúpla, najviac trpia malé deti
Regióny

Zahraničné

Poplach na vojenskej základni
Poplach na vojenskej základni v Poľsku: Spadol tam neznámy dron
Zahraničné
Tragédická zrážka na mori
Tragédická zrážka na mori má verdikt: Ruský kapitán urobil fatálnu chybu!
Zahraničné
Marjorie Taylor Greene
Desivé varovanie Trumpovi: Bývalá podporovateľka predpovedá! USA sú tesne pred občianskou vojnou
Zahraničné
V balíkoch sa skrývalo
Stavebnica pre deti? Ani náhodou! Pozrite sa, čo V SKUTOČNOSTI ukrýval kuriér v balíkoch
Zahraničné

Prominenti

Marius Borg Høiby
Škandál za škandálom v kráľovskej rodine: Syn princeznej v rukách POLÍCIE... Vzali ho do väzby!
Zahraniční prominenti
ZVRAT v manželstve Belohorcovej
ZVRAT v manželstve Belohorcovej a Hájka: Veľký NÁVRAT K SEBE!? Kamarát dvojice prehovoril
Domáci prominenti
Milo Kráľ v seriáli
Najmladší DEDKO v našom šoubiznise? Milo Kráľ má vnúčatko: To je OSUD!
Domáci prominenti
Grammy 2026
MÓDA z Grammy: Nahota a ešte väčšia nahota! Trápna extravagancia či... Ach bože, a toto je čo?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci
KONIEC milosrdných klamstiev? Vedci konečne rozlúskli, či ženám záleží na VEĽKOSTI: Výsledok mužov nepoteší!
Zaujímavosti
Rakovina pankreasu: Prečo je
Rakovina pankreasu: Prečo je taká zákerná, aké sú šance na prežitie a ako neprehliadnuť prvé príznaky
vysetrenie.sk
Lauren Harkins
Jej VIDEÁ sledujú milióny: Lauren nie je panna kvôli viere, ale kvôli TÝMTO zásadám! Boli by ste schopní urobiť to isté?
Zaujímavosti
Z hlbín oceánu sa
Z hlbín oceánu sa ozval zvuk, ktorý vydesil vedcov! Zachytili ho tisíce kilometrov ďaleko: Čo ho spôsobilo?
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?

Šport

Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Lewis Hamilton je opäť zamilovaný: Srdce mu mala ukradnúť jedna z najznámejších žien sveta
Formula 1
VIDEO Obvinený Ľupták bez väzby, ale pod dohľadom: Prípad šéfa Liptákov pokračuje na Krajskom súde
VIDEO Obvinený Ľupták bez väzby, ale pod dohľadom: Prípad šéfa Liptákov pokračuje na Krajskom súde
Tipsport liga
Najdrahší brankársky transfer v histórii MŠK: Opora Žiliny mieri do tímu ligového majstra
Najdrahší brankársky transfer v histórii MŠK: Opora Žiliny mieri do tímu ligového majstra
Niké liga
Z Bratislavy zamieril na východ Slovenska: Odchovanec Slovana bude obliekať dres Košíc
Z Bratislavy zamieril na východ Slovenska: Odchovanec Slovana bude obliekať dres Košíc
Niké liga

Auto-moto

SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Chcete zarábať viac ako 1 500 € mesačne? Tieto pracovné ponuky Vám môžu zásadne zvýšiť príjem!
Zaujímavé pracovné ponuky
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Pracovný pohovor
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Hľadám prácu
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Poradňa

Varenie a recepty

Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Famózny krémovo-kokosový Raffaello koláč
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Najlepšie pagáče s masťou a červenou cibuľou. Tento recept si vypýta úplne každý.
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Mäsové jedlá
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Rady a tipy

Technológie

Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Rusko otestovalo v teréne novú kamufláž, „Tučniaka“: Keď ju uvidíš, buchneš sa po čele
Armádne technológie
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Americká protiraketová obrana prechádza na „vojnový režim“. Lockheed Martin mení tempo výroby rakiet THAAD
Armádne technológie
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
AI aplikácie robia v Android systéme poriadnu šarapatu: Na internet uniklo viac ako 700 terabajtov užívateľských dát
Bezpečnosť
Vedci po prvýkrát zachytili v medzihviezdnom priestore molekulu dôležitú pre vznik života
Vedci po prvýkrát zachytili v medzihviezdnom priestore molekulu dôležitú pre vznik života
Veda a výskum

Bývanie

Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!

Pre kutilov

Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Izbové rastliny
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Údržba a opravy
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

68. ročník Grammy bol plný zvláštnych momentov aj faux-pas: Kto sa o ne postaral?
Zahraničné celebrity
68. ročník Grammy bol plný zvláštnych momentov aj faux-pas: Kto sa o ne postaral?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Marjorie Taylor Greene
Zahraničné
Desivé varovanie Trumpovi: Bývalá podporovateľka predpovedá! USA sú tesne pred občianskou vojnou
V balíkoch sa skrývalo
Zahraničné
Stavebnica pre deti? Ani náhodou! Pozrite sa, čo V SKUTOČNOSTI ukrýval kuriér v balíkoch
PRVÉ SLOVÁ Miroslava Lajčáka
Domáce
PRVÉ SLOVÁ Miroslava Lajčáka o uniknutých správach s Epsteinom: Cítim sa ako hlupák, nechcel som prísť o príležitosť!
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Medvedev straší verejnosť: SÚDNY DEŇ sa blíži, dohoda o jadrových zbraniach medzi Ruskom a USA vyprší už o pár dní!

Ďalšie zo Zoznamu