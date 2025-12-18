Dvaja kohúti na jednom smetisku! Jojka vracia do Milujem Slovensko Tomečka: Madej v ohrození?

BRATISLAVA - Návraty bývajú veľkolepé, ale tento má poriadne ostré pazúry! Relácia Milujem Slovensko po rokoch opúšťa verejnoprávnu televíziu a sťahuje sa na Kolibu do JOJky. A spolu s ňou prichádza aj návrat, ktorý mnohí nečakali. Samo Tomeček je späť! A rovno ide do súboja s mužom, ktorý ho kedysi o miesto v šou pripravil.
Bývalý superstarista Samo Tomeček patril dlhé roky k stáliciam relácie Milujem Slovensko ešte na obrazovkách STVR a diváci si ho s touto šou neodmysliteľne spájali. Zlom však prišiel v roku 2023, keď sa v relácii začal striedať s Martinom Madejom, čo už vtedy vyvolávalo množstvo otázok. V máji 2024 prišiel zlom – Tomeček dostal v šou stopku a lukratívne miesto pripadlo Madejovi.
Lenže televízny svet má rád prekvapenia a JOJka ich servíruje hneď na úvod. Spolu s presunom relácie na Kolibu prišla ponuka, ktorá Tomečka vrátila späť do hry. A podľa jeho slov ide o návrat so všetkým, čo k tomu patrí. „Teším sa na nový začiatok. Som vďačný TV JOJ, že ma nakoniec oslovili a spoločne urobíme perfektnú šou. Teším sa na nové štúdio, kreatívny tím, s ktorým už sme robili 13 sezón. Na známe tváre, na kapitánov, moderátora a celkovo perfektnú atmosféru, ktorú budeme spoločne vytvárať,“ neskrýva nadšenie spevák.
Idylka však má jeden háčik. Ani na JOJke totiž Tomeček nedostane priestor len pre seba, ako tomu bolo v minulosti. História sa opakuje a opäť sa bude striedať s Martinom Madejom, čo okamžite vyvoláva otázku, či sú dvaja speváci schopní fungovať bok po boku bez iskrenia. „Bude to fungovať dobre, toho sa nebojím. Už to máme odskúšané. V poslednej sérii sme sa s Martinom striedali, takže to pre mňa nebude nejaká špeciálna novinka a zároveň to pre diváka TV JOJ bude pestrejšie. Budú môcť sledovať toho svojho obľúbeného speváka,“ vysvetľuje.
S pokojom reaguje aj Madej, ktorý tvrdí, že medzi nimi nevidí žiadny problém a celé striedanie berie ako rozhodnutie tvorcov. „Fungovať to bude skvelo, pretože Milujem Slovensko má výnimočný kreatívny tím, ktorý nás do dielov rozdelí podľa ich uváženia,“ odkázal spevák.
Na obrazovkách JOJky sa tak rozbieha tichý, no o to zaujímavejší súboj dvoch výrazných mien, kde každý má svojich fanúšikov. Kto si nakoniec získa viac pozornosti divákov a či sa z dvoch kohútov na jednom smetisku stane výhoda alebo problém, ukážu až nové časti obľúbenej relácie. Jedno je však isté – Milujem Slovensko po presune rozhodne nebude nuda.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%