Dronový útok na elektráreň v Sudáne spôsobil výpadky elektrickej energie

CHARTÚM - Vo viacerých sudánskych mestách vrátane Chartúmu a Port Sudan došlo vo štvrtok k prerušeniu dodávok elektriny po dronovom útoku na kľúčovú elektráreň na východe Sudánu. Útok si vyžiadal dve obete. S odvolaním sa na svedkov o tom informovala agentúra AFP.
Údery zasiahli transformátory elektrárne v meste Atbara, ktoré je pod kontrolou armády. Predstaviteľ elektrárne uviedol, že pôvodný útok sa zameral na elektráreň a ďalší zasiahol záchranárov, z ktorých dvaja zahynuli a ďalšia osoba utrpela zranenia. „Dvaja členovia civilnej obrany zahynuli počas toho, ako sa snažili zahasiť požiar, ktorý vypukol po prvom dronovom útoku milície,“ uviedol predstaviteľ s odkazom na polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou. Sudánska elektrárenská spoločnosť oznámila, že požiar sa ani vo štvrtok ráno nepodarilo dostať pod kontrolu.
Strategický uzol sudánskej elektrickej siete
Poškodená elektráreň je podľa AFP strategickým uzlom sudánskej elektrickej siete, prijíma energiu vyrobenú priehradou Merowe - najväčším zdrojom vodnej energie v Sudáne - pred jej ďalšou distribúciou do ostatných častí krajiny. RSF sú od apríla 2023 vo vojne s regulárnou armádou, pričom konflikt si vyžiadal desaťtisíce obetí na životoch, 12 miliónov vysídlených ľudí a zničenú infraštruktúru. Podľa OSN je v dôsledku tejto vojny v Sudáne najväčšia humanitárna kríza na svete. RSF sú v uplynulých mesiacoch vystavené obvineniam z dronových útokov na rozsiahle územia kontrolované armádou, pričom terčom týchto útokov je civilná infraštruktúra. Zásahy spôsobujú výpadky dodávok elektrickej energie, ktoré majú dopad na milióny ľudí.