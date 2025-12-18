Ministerstvo zdravotníctva zlepšuje prístup ku kriticky nedostupným liekom v lekárňach

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vydalo rozhodnutie, ktorým sa upravuje výdaj liekov objednávaných a dodávaných prostredníctvom tzv. emergentného systému. Má zabezpečiť, že kriticky nedostupné lieky sa v prípade nevydania konkrétnemu pacientovi vrátia do obehu a nezostanú blokované v zásobách jednej lekárne.Informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
Liek dodaný cez emergentný systém bude podľa rozhodnutia určený na výdaj výlučne pacientovi, pre ktorého bol objednaný. Ak k výdaju nedôjde - napríklad z dôvodu nevyzdvihnutia lieku, lekáreň je povinná uskutočniť spätný predaj tohto lieku veľkodistribútorovi, ktorý liek dodal. Veľkodistribútor má zároveň povinnosť takýto liek spätne odkúpiť. Lekáreň je povinná viesť a uchovávať evidenciu o pohybe týchto liekov tak, aby bolo možné spätne dohľadať ich dodanie, výdaj a prípadný spätný predaj.
Opatrenie sa týka výlučne kategorizovaných liekov. „Ak lekár predpíše kategorizovaný liek a ten je objednaný lekárňou cez emergentný systém, znamená to, že liek je určený priamo pre konkrétneho pacienta,“ vysvetlilo ministerstvo. Rozhodnutie MZ SR je účinné od stredy (17. 12.) a platí do 30. júna 2026. Rezort môže dobu platnosti skrátiť, zrušiť alebo primerane predĺžiť podľa aktuálneho vývoja situácie.