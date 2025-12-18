Obrovský ŠOK: Prestížne udeľovania cien už viac v televízii NEUVIDÍTE!

WASHINGTON - Udeľovanie filmových Oscarov sa od roku 2029 presunie z americkej televízie ABC na platformu YouTube, oznámila v stredu Akadémia filmových umení a vied (AMPAS). ABC bude vo vysielaní slávnostného odovzdávania týchto cien pokračovať až do roku 2028, kedy sa bude konať jubilejný 100. ročník udeľovania Oscarov. TASR správu prevzala z agentúry AP.
YouTube získa globálne práva na streamovanie Oscarov až do roku 2033. Platforma sa bude venovať všetkému, čo s oceneniami súvisí, vrátane reportáží z červeného koberca, oznámenia nominácií na Oscarov a udeľovania cien Governors Awards. „Sme nadšení, že sme s platformou YouTube uzavreli mnohostranné globálne partnerstvo, ktoré bude budúcim domovom Oscarov a celoročného programu Akadémie,“ povedali výkonný riaditeľ AMPAS Bill Kramer a jej prezidentka Lynette Howellová Taylorová.
„Akadémia je medzinárodná organizácia a toto partnerstvo nám umožní rozšíriť prístup k práci Akadémie čo najširšiemu publiku na celom svete, čo bude prospešné pre členov našej Akadémie a filmovú komunitu,“ dodali. Hoci viaceré významné udeľovania cien už v minulosti uzavreli dohody aj so streamovacími platformami, Oscary sú prvé zo štyroch najprestížnejších - popri cenách Grammy, Emmy a Tony - ktoré sa úplne vzdávajú televízneho vysielania, uvádza AP.
Jeden z celosvetovo najviac sledovaných programov tak bude v rukách spoločnosti Google. Živý prenos slávnostného udeľovania Oscarov by mal byť na YouTube dostupný zadarmo. Finančné podmienky dohody zverejnené neboli. „Oscary sú jednou z našich základných kultúrnych inštitúcií, ktoré oceňujú vynikajúce príbehy a umelecké výkony,“ povedal Neal Mohan, výkonný riaditeľ YouTube. „Spolupráca s AMPAS, ktorej cieľom je priniesť túto oslavu umenia a zábavy divákom po celom svete, inšpiruje novú generáciu kreativity a milovníkov filmu a zároveň zostane verná tradícii Oscarov,“ dodal.