Obrovský ŠOK: Prestížne udeľovania cien už viac v televízii NEUVIDÍTE!

WASHINGTON - Udeľovanie filmových Oscarov sa od roku 2029 presunie z americkej televízie ABC na platformu YouTube, oznámila v stredu Akadémia filmových umení a vied (AMPAS). ABC bude vo vysielaní slávnostného odovzdávania týchto cien pokračovať až do roku 2028, kedy sa bude konať jubilejný 100. ročník udeľovania Oscarov. TASR správu prevzala z agentúry AP.

YouTube získa globálne práva na streamovanie Oscarov až do roku 2033. Platforma sa bude venovať všetkému, čo s oceneniami súvisí, vrátane reportáží z červeného koberca, oznámenia nominácií na Oscarov a udeľovania cien Governors Awards. „Sme nadšení, že sme s platformou YouTube uzavreli mnohostranné globálne partnerstvo, ktoré bude budúcim domovom Oscarov a celoročného programu Akadémie,“ povedali výkonný riaditeľ AMPAS Bill Kramer a jej prezidentka Lynette Howellová Taylorová.

„Akadémia je medzinárodná organizácia a toto partnerstvo nám umožní rozšíriť prístup k práci Akadémie čo najširšiemu publiku na celom svete, čo bude prospešné pre členov našej Akadémie a filmovú komunitu,“ dodali. Hoci viaceré významné udeľovania cien už v minulosti uzavreli dohody aj so streamovacími platformami, Oscary sú prvé zo štyroch najprestížnejších - popri cenách Grammy, Emmy a Tony - ktoré sa úplne vzdávajú televízneho vysielania, uvádza AP.

Jeden z celosvetovo najviac sledovaných programov tak bude v rukách spoločnosti Google. Živý prenos slávnostného udeľovania Oscarov by mal byť na YouTube dostupný zadarmo. Finančné podmienky dohody zverejnené neboli. „Oscary sú jednou z našich základných kultúrnych inštitúcií, ktoré oceňujú vynikajúce príbehy a umelecké výkony,“ povedal Neal Mohan, výkonný riaditeľ YouTube. „Spolupráca s AMPAS, ktorej cieľom je priniesť túto oslavu umenia a zábavy divákom po celom svete, inšpiruje novú generáciu kreativity a milovníkov filmu a zároveň zostane verná tradícii Oscarov,“ dodal.

 

Tréner Weiss pred záverečným súbojom Slovana v KL: Hlavným cieľom v novom roku bude obhájiť titul
Hráč Slovana Nino Marcelli pred zápasom s Häckenom: Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazne
Tréner Vladimír Weiss pred posledným zápasom Slovana v Konferenčnej lige s BK Häcken
Vodiči, dávajte pozor: Vo viacerých okresoch Slovenska sa ráno vyskytuje hmla
V Bruseli sa začína kľúčová časť rokovaní o zmrazených ruských aktívach! K Maďarom a Slovákom sa pridal tretí hráč
Obrovské problémy Fica v Bruseli: Vládny špeciál mal nehodu! Lietadlo je vážne poškodené
Košice: Po 24 rokoch sa obyvatelia Grota dočkali – domy môžu konečne skolaudovať
Premiér Albanese prisľúbil sprísnenie trestov za nenávistné prejavy: Spravil tak po streľbe v Sydney
Tragická nehoda lietadla a vrtuľníka: Americká vláda priznala chybu pri januárovej kolízii
Americký Kongres schválil zrušenie sankcií pre Sýriu: Otvorí tak cestu pre návrat investícií
Rusko zváži odblokovanie služby Roblox: Musia dodržať zákony
Obrovský ŠOK: Prestížne udeľovania cien už viac v televízii NEUVIDÍTE!
KOLAPS pred Vianocami: Slovenská moderátorka skončila v nemocnici!
Ďalší slovenský raper odhalil DESIVÚ DIAGNÓZU: Nádor na mozgu!
Brad Pitt hral aj v nezabudnuteľnom Dallase: Pamätáte si ho?
Zapáchajú viac než mužské, no môžu chrániť mozog: Vedci odhalili prekvapivý fakt o ŽENSKÝCH PRDOCH!
Po šesťdesiatke dosiahla formu života: Dnes má 77 rokov a ODMIETA skrývať postavu! Mladšie ženy len TICHO závidia
Výskum vysvetľuje: Prečo niektoré ženy predstierajú orgazmus?
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá Baby Vangy pre rok 2026 opäť rozdeľujú svet! Vízia, ktorá desí
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
Významná správa pre stanicu v Trnavskom kraji: Skráti sa aj prestupná doba, čo sa ešte mení?
