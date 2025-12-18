Boj o voliča sa zvrháva: Po šialenej noci v parlamente prišiel PRIESKUM, Smer zastavil pád a otázny Hlas!

BRATISLAVA - Do riadnych parlamentných volieb ešte zostáva niekoľko desiatok mesiacov, no to nebráni, aby sme sa pozreli na priebežné nálady niektorých voličov. Tí opäť dali vedieť o tom, ako dôverujú jednotlivým stranám. Líder koalície zastavil pád preferencií.
Prieskum vykonávala od 1. do 9. decembra 2025 agentúra Focus pre portál 360tka.sk na vzorke 1 050 respondentov.
Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom decembra, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko, ktoré zaznamenalo mierny pokles na 21,7 percentami hlasov. Zastaviť pád sa však podarilo Smeru-SSD, ktorý by získal 17,4 percentá hlasov. Bitka o tretie miesto pokračuje. V tomto prieskume by tento boj vyhrala Republika s 9,3 percentami.
PS by získalo 38 kresiel, Smer-SSD 31. Republika by mala 16 poslancov, Hlas-SD a hnutie Slovensko oboje po 15 kresiel. KDH by malo v pléne 13 kresiel, SaS 12 a Demokrati 10.
Koaličný Hlas-SD zaznamenal ďalší pád, a to na štvrté miesto s 8,8 percentami a na chrbát im dýchajú matovičovci z hnutia Slovensko s 8,4 percentami hlasov. Nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie so 7,2 percentami hlasov.
Nasleduje Sloboda a Solidarita s 6,7 percentami a do parlamentu by sa opäť dostali ja Demokrati s 5,5 percentami hlasov.
Stav pred parlamentnými bránami
Pred bránami parlamentu by skončila Slovenská národná strana so 4,3 percentami hlasov, Aliancia s rovnými 4 percentami. Pod úrovňou možného zisku štátneho príspevku by skončili Sme rodina s 2,3 a Právo na pravdu s 2,2 percentami podpory.
Agentúra Focus zverejnila aj medzimesačné posuny jednotlivých strán: