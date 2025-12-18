Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Brusel čaká protest farmárov proti dohode s Mercosurom: Takáč ho podporuje

BRUSEL - Tisíce farmárov vo štvrtok smerujú do Bruselu, aby tam protestovali proti plánom EÚ na dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur a na reformu poľnohospodárskych dotácií, informovala agentúra AFP. Paneurópska lobistická skupina pre poľnohospodárstvo COPA-COGECA uviedla, že očakáva účasť približne 10.000 ľudí.

Demonštranti na stovkách traktorov dorazia do európskej štvrte belgického hlavného mesta vo štvrtok okolo poludnia, keď sa lídri Európskej únie zídu na svojom vrcholnom summite. Farmári, najmä vo Francúzsku, sa obávajú, že dohoda so združením Mercosur – o ktorej sa bude diskutovať na stretnutí lídrov EÚ – povedie k prílevu lacnejších poľnohospodárskych tovarov z Latinskej Ameriky. Poľnohospodári sú aj proti plánom Európskej komisie na revíziu poľnohospodárskych dotácií, pretože sa domnievajú, že k nim bude prúdiť menej peňazí.

Valónska poľnohospodárska federácia (FWA) uviedla, že plány Bruselu na zníženie dotácií o 20 percent a zároveň na presadenie dohody s Mercosur sú „úplne neprijateľné“. FWA bude medzi viac ako 40 subjektmi zastúpenými na demonštrácii v Bruseli. Pakt EÚ-Mercosur by v čase globálneho obchodného napätia vytvoril najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a pomohol by EÚ vyvážať do Latinskej Ameriky viac vozidiel, strojov, vín a liehovín.

Farmári sa však obávajú

Farmári sa však obávajú, že táto dohoda súčasne zjednoduší vstup hovädzieho mäsa, cukru, ryže, medu a sójových bôbov, ktoré produkujú ich menej regulovaní juhoamerickí konkurenti, na trhy Európy. Plány EÚ na uzavretie tejto dohody do konca tohto týždňa boli v stredu zmarené po tom, čo sa Taliansko pripojilo k Francúzsku a deklarovalo, že nie je pripravené podpísať dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a združením Mercosur. Paríž a Rím požadujú prísnejšie ochranné doložky, prísnejšie kontroly dovozu a prísnejšie normy pre výrobcov z Mercosuru.

Komisia síce navrhla niektoré opatrenia, ktoré idú v ústrety požiadavkám farmárov, ale Hugues Falys z belgického odborového zväzu Fugea upozornil, že farmári majú v tieto opatrenia „malú dôveru“. „Hnev vo vidieckych oblastiach dosahuje bezprecedentnú úroveň,“ dodal francúzsky poľnohospodársky zväz Conféderation Paysanne.

Takáč podporuje protest farmárov v Bruseli

V Bruseli sa koná protest európskych poľnohospodárov a potravinárov, do ktorého sa zapájajú zástupcovia agrosektora z viacerých členských štátov EÚ. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) vyjadril podporu pokojnej a legitímnej iniciatíve farmárov a zdôraznil, že ich požiadavky sú kľúčové pre udržanie výroby potravín v Európskej únii. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR „Poľnohospodári dnes v Bruseli neprotestujú proti Európe - protestujú za to, aby Európa nestratila schopnosť vyrábať vlastné bezpečné potraviny. Slovensko ich v tomto úsilí podporuje,“ uviedol Takáč.

Podľa ministra sú dôvody protestu jasné - obavy zo smerovania budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a pripravovaného viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2028 - 2034 vrátane rizika oslabenia rozpočtu pre poľnohospodárstvo. Zároveň ide o rastúci tlak na zvyšovanie dovozov z tretích krajín bez porovnateľných štandardov, čo môže znevýhodňovať európskych producentov a oslabovať potravinovú bezpečnosť. „Potrebujeme silnú, samostatnú a dvojpilierovú Spoločnú poľnohospodársku politiku so stabilným rozpočtom. Európski farmári musia mať istotu, že budú mať férové podmienky, a že ich EÚ nebude stavať do nevýhodnej pozície voči dovozom, ktoré nespĺňajú rovnaké pravidlá,“ doplnil Takáč.

Agrominister zároveň pripomenul, že spoločné stanovisko krajín Vyšehradskej štvorky k týmto témam bolo potvrdené aj podpisom Tatranskej deklarácie zástupcov poľnohospodárskych komôr krajín V4 spolu s partnermi vrátane Rakúska. Deklarácia odmieta rizikové návrhy Európskej komisie (EK) týkajúce sa budúcej CAP a rozpočtu EÚ. Rezort pôdohospodárstva zdôrazňuje, že Slovenská republika bude na európskej úrovni naďalej presadzovať zachovanie silnej a samostatnej CAP po roku 2027, ochranu prvého aj druhého piliera vrátane podpory investícií, rozvoja vidieka a znevýhodnených oblastí, férové obchodné podmienky a zodpovedné nastavenie dohôd s tretími krajinami, ako aj znižovanie administratívnej záťaže a pravidlá, ktoré sú pre farmárov vykonateľné.

