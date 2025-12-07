Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

CHICAGO – Americký mikrobiológ Nick Aicher sa stal virálnou senzáciou po tom, čo sa rozhodol splniť výzvu svojich fanúšikov a otestovať, koľko baktérií obsahuje jeho vlastná flatulencia. Výsledky experimentu však prekvapili aj jeho samotného.

Mikrobiológ a senior analytik kvality Nick Aicher zo Chicaga pravidelne baví a zároveň šokuje svojich viac ako 450-tisíc sledovateľov na TikToku tým, že testuje čistotu bežných predmetov a potravín. Fanúšikovia mu posielajú rôzne nápady – od zvyškov studenej pizze cez benzínové pištole až po jedlo spadnuté na zem. Tentoraz ho však vyzvali k experimentu, ktorý je bezpochyby jeho najbizarnejší.

@howdirtyis You would not believe how gassy I was the other day. How dirty is a fart? #science #cleantok #experiment #fact #gross ♬ Untitled (How Could This Happen to Me?) - Simple Plan

Koľko baktérií sa uvoľní pri obyčajnom prdnutí?

Sledovatelia chceli vedieť, koľko baktérií sa uvoľní pri obyčajnom prdnutí. Nick výzvu neochotne prijal a vo videu ukázal, ako odoberá vzorku zo vzduchu po flatulencii. Tú následne preniesol na Petriho misku a nechal niekoľko hodín inkubovať.

@howdirtyis Replying to @mtpenguin When you hit up target, just how effective are those cart wipes? Do they actually clean anything? #cleantok #science #fact #fyp #target ♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band

Výsledok bol podľa jeho slov „na vracanie“. Na miske sa objavili veľké kolónie baktérií, ktoré potvrdzujú, že aj neškodná ľudská flatulencia je plná mikroorganizmov. Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať – od zhnusených emotikonov až po vtipné komentáre. Jeden sledovateľ sa spýtal: „Bolo to cez oblečenie alebo bez? Potrebujem veriť, že je v tom rozdiel.“ Ďalší ocenil jeho odvahu slovami: „Klobúk dole, že si to fakt urobil.“

Odborník odhalil KRUTÚ pravdu: Vaša domácnosť SMRDÍ viac, než si myslíte! Najväčší smrad pochádza z… TOTO vás prekvapí Prečítajte si tiež

Odborník odhalil KRUTÚ pravdu: Vaša domácnosť SMRDÍ viac, než si myslíte! Najväčší smrad pochádza z… TOTO vás prekvapí

Testoval aj „päťsekundovú zásadu“

Nick pritom nie je v podobných pokusoch žiadnym nováčikom, informuje portál What´s The Jam. V minulosti testoval aj známu „päťsekundovú zásadu“, podľa ktorej je jedlo spadnuté na zem stále bezpečné, ak ho rýchlo zdvihnete. Jeho merania však ukázali, že či jedlo leží na podlahe päť alebo šesťdesiat sekúnd, baktérie sa naň dostanú tak či tak.

Tajomné svetlá na oblohe z 50. rokov môžu mať prekvapivé vysvetlenie: Vedci spájajú UFO s jadrovými testami! Prečítajte si tiež

Tajomné svetlá na oblohe z 50. rokov môžu mať prekvapivé vysvetlenie: Vedci spájajú UFO s jadrovými testami!

„Bude to nechutné v každom prípade,“ varoval vtedy. Nick tvrdí, že jeho cieľom je ukázať ľuďom realitu mikrosveta, ktorý bežne nevidíme, no stále nás obklopuje. „Chcel som ľuďom ukázať všetky tie malé nechutnosti, na ktoré v každodennom živote nemyslíme,“ hovorí.

Viac o téme: Test PrdMikrobiológiaNick Aicher
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO EXTRÉMNE prsia ju priklincovali
EXTRÉMNE prsia ju priklincovali k posteli: Sú také obrovské, že ráno NEVIE ANI VSTAŤ! Bolesť, slzy a zúfalstvo
Zaujímavosti
Britka vyhlásila vojnu rodičom:
Britka vyhlásila vojnu rodičom: Deti do reštaurácií NEPATRIA! Nech jedávajú vo fastfoodoch, NIE pri steakoch
Zaujímavosti
Levica zabila mladíka priamo
SMRTEĽNÁ chyba! Vyliezol do výbehu LEVICE… a prišiel o život: VIDEO len pre silné povahy
Zaujímavosti
FOTO Britský baronet hľadá ženu,
Britský baronet ponúka PLAT AJ BÝVANIE: Hľadá ženu, ktorá mu porodí dediča! Podmienky vás posadia NA ZADOK
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nitra vyhrala v 11. kole, reakcia asistenta trénera Nitry
Nitra vyhrala v 11. kole, reakcia asistenta trénera Nitry
Zoznam TV
Nitra vyhrala v 11. kole, reakcia trénera Slovana
Nitra vyhrala v 11. kole, reakcia trénera Slovana
Zoznam TV
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Správy

Domáce správy

Mladý hokejista Slovana bojuje
Mladý hokejista Slovana bojuje o život: Vážna nehoda odkryla problém kritizovanej križovatky!
Domáce
Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: Na celom Slovensku sa môže do konca soboty vyskytnúť hmla
Domáce
Druhá adventná nedeľa: Kresťania zapaľujú sviečku mieru a pripomínajú si nádej
Druhá adventná nedeľa: Kresťania zapaľujú sviečku mieru a pripomínajú si nádej
Bratislava

Zahraničné

Vladimir Putin a Donald
MIMORIADNY ONLINE Moskva oslavuje krok USA: Ukrajinou medzitým otriasli mohutné nočné explózie
Zahraničné
Recep Tayyip Erdogan a
Turecký prezident Erdogan v telefonáte vyzval Madura na pokračovanie otvoreného dialógu s USA
Zahraničné
Katastrofa v Indii: Nočný
Katastrofa v Indii: Nočný klub pohltili plamene! Požiar pripravil o život 25 ľudí vrátane zahraničných turistov
Zahraničné
Zlé správy pre milovníkov
Zlé správy pre milovníkov kávy: Ceny lámu REKORDY... Slová známej pražiarne nepotešia!
Zahraničné

Prominenti

Odkazy Oľge Feldekovej (†82)
Odkazy Oľge Feldekovej (†82) do neba: Na tom CHAOSE by sa strašne smiala!
Domáci prominenti
Čo o mne vieš?
Čo o mne vieš? TRÚFATE si na kvíz o Dare Rolins?
Osobnosti
Oľga Feldeková a Elena
Vacvalová sa pri spomienke na Oľgu Feldekovú (†82) ROZPLAKALA a... Mrazivé slová!
Domáci prominenti
Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka
Poslúchali ste? Markizácka exfarmárka ako SEXI Mikuláš: Odhodila oblečenie a strúhala HOT pózy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test
Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží
Zaujímavosti
FOTO EXTRÉMNE prsia ju priklincovali
EXTRÉMNE prsia ju priklincovali k posteli: Sú také obrovské, že ráno NEVIE ANI VSTAŤ! Bolesť, slzy a zúfalstvo
Zaujímavosti
Tento NEČAKANÝ faktor vám
Tento NEČAKANÝ faktor vám ukáže, či vám hrozí demencia alebo Alzheimerova choroba!
vysetrenie.sk
FOTO Britský baronet hľadá ženu,
Britský baronet ponúka PLAT AJ BÝVANIE: Hľadá ženu, ktorá mu porodí dediča! Podmienky vás posadia NA ZADOK
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

Šport

VIDEO V Slovane bude poriadne rušno: Tréner Weiss ide za majiteľom! Buď skončím ja, alebo...
VIDEO V Slovane bude poriadne rušno: Tréner Weiss ide za majiteľom! Buď skončím ja, alebo...
Niké liga
VIDEO Slafkovského show pokračuje: Slovenský talent asistoval, Nemec zažil prehru s Bostonom
VIDEO Slafkovského show pokračuje: Slovenský talent asistoval, Nemec zažil prehru s Bostonom
NHL
Nahnevaný Kashia nevidí problém v tréneroch, ale hráčoch: Dnes sme si ani nezaslúžili nosiť dres Slovana
Nahnevaný Kashia nevidí problém v tréneroch, ale hráčoch: Dnes sme si ani nezaslúžili nosiť dres Slovana
Niké liga
Mikulášska sobota v Košiciach: Ohňostroj ako na Silvestra, prvé čisté konto a Weissov odkaz
Mikulášska sobota v Košiciach: Ohňostroj ako na Silvestra, prvé čisté konto a Weissov odkaz
Niké liga

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce

Technológie

Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Správy
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
Veda a výskum
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Veda a výskum
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Android

Bývanie

3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?

Pre kutilov

Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočný stromček v štýle Nordic Noël ako trend roku 2025: Harmónia prírody a jemnej elegancie
Bývanie
Vianočný stromček v štýle Nordic Noël ako trend roku 2025: Harmónia prírody a jemnej elegancie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mladý hokejista Slovana bojuje
Domáce
Mladý hokejista Slovana bojuje o život: Vážna nehoda odkryla problém kritizovanej križovatky!
Vladimir Putin a Donald
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Moskva oslavuje krok USA: Ukrajinou medzitým otriasli mohutné nočné explózie
Zlé správy pre milovníkov
Zahraničné
Zlé správy pre milovníkov kávy: Ceny lámu REKORDY... Slová známej pražiarne nepotešia!
Varovanie úradov: Dávajte pozor
Zahraničné
Varovanie úradov: Dávajte pozor na podvodníkov! Vydávajú sa za predajcov diaľničnej známky

Ďalšie zo Zoznamu