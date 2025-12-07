Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží

CHICAGO – Americký mikrobiológ Nick Aicher sa stal virálnou senzáciou po tom, čo sa rozhodol splniť výzvu svojich fanúšikov a otestovať, koľko baktérií obsahuje jeho vlastná flatulencia. Výsledky experimentu však prekvapili aj jeho samotného.
Mikrobiológ a senior analytik kvality Nick Aicher zo Chicaga pravidelne baví a zároveň šokuje svojich viac ako 450-tisíc sledovateľov na TikToku tým, že testuje čistotu bežných predmetov a potravín. Fanúšikovia mu posielajú rôzne nápady – od zvyškov studenej pizze cez benzínové pištole až po jedlo spadnuté na zem. Tentoraz ho však vyzvali k experimentu, ktorý je bezpochyby jeho najbizarnejší.
Koľko baktérií sa uvoľní pri obyčajnom prdnutí?
Sledovatelia chceli vedieť, koľko baktérií sa uvoľní pri obyčajnom prdnutí. Nick výzvu neochotne prijal a vo videu ukázal, ako odoberá vzorku zo vzduchu po flatulencii. Tú následne preniesol na Petriho misku a nechal niekoľko hodín inkubovať.
Výsledok bol podľa jeho slov „na vracanie“. Na miske sa objavili veľké kolónie baktérií, ktoré potvrdzujú, že aj neškodná ľudská flatulencia je plná mikroorganizmov. Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať – od zhnusených emotikonov až po vtipné komentáre. Jeden sledovateľ sa spýtal: „Bolo to cez oblečenie alebo bez? Potrebujem veriť, že je v tom rozdiel.“ Ďalší ocenil jeho odvahu slovami: „Klobúk dole, že si to fakt urobil.“
Testoval aj „päťsekundovú zásadu“
Nick pritom nie je v podobných pokusoch žiadnym nováčikom, informuje portál What´s The Jam. V minulosti testoval aj známu „päťsekundovú zásadu“, podľa ktorej je jedlo spadnuté na zem stále bezpečné, ak ho rýchlo zdvihnete. Jeho merania však ukázali, že či jedlo leží na podlahe päť alebo šesťdesiat sekúnd, baktérie sa naň dostanú tak či tak.
„Bude to nechutné v každom prípade,“ varoval vtedy. Nick tvrdí, že jeho cieľom je ukázať ľuďom realitu mikrosveta, ktorý bežne nevidíme, no stále nás obklopuje. „Chcel som ľuďom ukázať všetky tie malé nechutnosti, na ktoré v každodennom živote nemyslíme,“ hovorí.