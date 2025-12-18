Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Dôležitý summit EÚ v Bruseli: Prebiehajú najintenzívnejšie diskusie o Ukrajine a Rusku

Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP/Omar Havana)
TASR

BRUSEL - Summit Európskej únie v Bruseli potrvá dovtedy, kým sa lídrom nepodarí dosiahnuť dohodu o financovaní Ukrajiny na nasledujúce dva roky. Vo štvrtok to pred začiatkom zasadnutia vyhlásila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje osobitný spravodajca.

„Musíme nájsť riešenie,“ vyhlásila šéfka EK pri príchode na kľúčové rokovania o využití zmrazených ruských aktív na reparačnú pôžičku pre Ukrajinu. „Summit neopustíme bez riešenia financovania Ukrajiny,“ zdôraznila s tým, že očakáva intenzívne diskusie. Zabezpečenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 a 2027 je hlavnou témou decembrového summitu lídrov EÚ. K tomuto záväzku sa na októbrovom zasadnutí prihlásilo 26 premiérov a prezidentov členských štátov Únie. Výnimkou bolo Maďarsko, ktoré sa na posledných summitoch nepripojilo k spoločným záverom Európskej rady (ER) o Ukrajine. Napriek pokračujúcim rokovaniam sa členským krajinám zatiaľ nepodarilo nájsť zhodu na konkrétnom spôsobe financovania.

Najintenzívnejšie diskusie

Najintenzívnejšie diskusie sa vedú práve o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív v objeme 210 miliárd eur, ktorý podporujú EK aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Belgicko však tento plán odmieta pre obavy z možných odvetných krokov Ruska, keďže na jeho území sa nachádza väčšina týchto aktív. Kriticky sa k návrhu stavajú aj Slovensko, Česko, Maďarsko, Taliansko, Bulharsko či Malta. Napriek výhradám by mohol byť návrh schválený kvalifikovanou väčšinou. Členské štáty sa však doteraz zdráhali ísť proti postoju Belgicka v takejto citlivej otázke, hoci niektorí diplomati túto možnosť v krajnom prípade nevylúčili.

Belgický premiér Bart de Wever vo štvrtok ráno pred zasadnutím uviedol, že návrhy eurobloku na financovanie Kyjeva na najbližšie dva roky sú stále predmetom zmien. Maďarský premiér Viktor Orbán pred summitom vyhlásil, že využitie zmrazených ruských aktív nemá medzi členskými štátmi dostatočnú podporu.Európska komisia na začiatku mesiaca predstavila aj alternatívne riešenie v podobe pôžičky financovanej z rozpočtu EÚ. Únia by si v tomto prípade zabezpečila kapitál na finančných trhoch, pričom ako záruku by použila rozpočet EÚ. Tento variant si však vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov, a viaceré z nich ho považujú za málo realistický.

Tusk varoval pred dôsledkami

Poľský premiér Donald Tusk varoval vo štvrtok pred vážnymi dôsledkami v prípade, ak sa lídrom Európskej únie nepodarí nájsť riešenie pre pokračujúcu finančnú podporu Ukrajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa príspevku premiéra na platforme X a správy agentúry DPA. Európa podľa Tuska stojí pred jednoduchou voľbou - buď dnes peniaze, alebo zajtra krv, napísal v príspevku pred začiatkom summitu Európskej únie v Bruseli.

Tusk zdôraznil, že jeho výrok sa netýka iba Ukrajiny, ale celej Európy, a vyzval európskych lídrov, aby sa postavili tejto výzve čelom. Poľský premiér tak reagoval na prebiehajúce diskusie o financovaní podpory pre Ukrajinu, ktoré budú pokračovať na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady. Medzi členskými štátmi naďalej panujú nezhody o využití zmrazených ruských aktív.

Proti zmrazeniu ruských aktív sa podľa Orbána už zhromaždila menšina

Už sa zhromaždila blokujúca menšina proti návrhu pomôcť Ukrajine zmrazením aktív ruskej centrálnej banky v Európskej únie, povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok po príchode na stretnutie hláv štátov a vlád Európskej únie v Bruseli. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti. „Myslím si, že otázka zmrazených ruských aktív je mŕtva,“ povedal Orbán.

Maďarského premiéra sa novinári pred summitom tiež opýtali, či koná v záujme Moskvy alebo Európy. „Pracujem iba v záujme mieru, pretože kroky by sa mali robiť smerom k nemu, nie smerom k vojne,“ reagoval ministerský predseda. Podľa servera hlavnou otázkou summitu bude, ako pomôcť Ukrajine v nasledujúcich dvoch rokoch. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred mesiacmi navrhla poskytnúť reparačnú pôžičku z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v EÚ.

Na rozdiel od spoločnej pôžičky EÚ si uvedený krok nevyžaduje jednomyseľné rozhodnutie, stačila by kvalifikovaná väčšina, avšak Belgicko, najviac postihnutá krajina, je proti tejto myšlienke. V zásade by návrh mohol byť prijatý, pokiaľ by sa nezjednotila blokujúca menšina, čo sa podľa slov Orbána práve stalo. To by znamenalo, že by proti návrhu stálo buď 13 vlád, alebo štyri, ktoré predstavujú aspoň 35 percent populácie EÚ, píše telex.hu.

Belgický premiér žiada celú EÚ o záruky pri použití ruských aktív pre Ukrajinu

Belgický premiér Bart De Wever požaduje, aby celá Európska únia niesla riziko pri využití ruských zmrazených aktív v EÚ na pomoc Ukrajine. Chce od ostatných záväzné písomné záruky. De Wever to povedal v belgickom parlamente pred začiatkom summitu EÚ, ktorý má rozhodnúť o financovaní Ukrajiny na roky 2026 a 2027.

Podľa De Wevera sa stále rokuje a plány na financovanie Ukrajiny sa menia. "Najpravdepodobnejšou možnosťou je využiť rozpočtovú rezervu (v unijnom rozpočte)," povedal De Wever. To by znamenalo použitie spoločnej pôžičky, ktorú by si EÚ vzala na finančných trhoch a nie teda druhú možnosť, ktorou je reparačná pôžička Kyjevu. "Táto možnosť by mohla zahŕňať aj výnimku pre krajiny, ktoré sa nechcú pripojiť," dodal.

