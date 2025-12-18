ŠOKUJÚCE zistenia v prípade tragédie na D1: Žena (†52) mala byť mŕtva ešte pred zrážkou s nákladiakom

TRENČÍN - Prípad tragickej dopravnej nehody na diaľnici D1 pri Trenčíne, pri ktorej zahynuli dvaja ľudia, dostáva nové a šokujúce kontúry. Podľa prvotných informácií mala byť 52-ročná žena, pôvodne označená ako vodička osobného vozidla Renault Thalia, mŕtva už niekoľko desiatok minút pred samotnou zrážkou.
V utorok (16. 12.) krátko po polnoci došlo na diaľnici D1 v katastrálnom území Zamarovce, v smere na Žilinu, k vážnej dopravnej nehode s tragickými následkami. Polícia niekoľko hodín po nehode uviedla, že podľa predbežných informácií "52-ročná vodička osobného vozidla Renault Thalia z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazila s protiidúcim nákladným vozidlom značky Scania". Pri zrážke utrpeli vodička a jej 61-ročný spolujazdec vážne zranenia, ktorým na mieste podľahli. Vodič kamióna, 61-ročný muž, vyviazol bez zranení.
Prípad však dostáva nové a šokujúce kontúry. Podľa prvotných informácií mala byť 52-ročná žena, pôvodne označená ako vodička osobného vozidla Renault Thalia, mŕtva už niekoľko desiatok minút pred samotnou zrážkou. Informujú o tom tvnoviny.sk. Tieto závery mali vyplynúť z bližšieho skúmania obetí nehody a okolností na mieste. Naznačuje to, že za volantom mohol v skutočnosti sedieť 61-ročný spolujazdec, ktorý pri čelnej zrážke s kamiónom taktiež zahynul.
Polícia pôvodne začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Po nových zisteniach je pravdepodobné, že prípad bude prekvalifikovaný na závažnejší zločin. Vyšetrovanie pokračuje a okolnosti tragédie sú predmetom ďalších znaleckých skúmaní. Úsek diaľnice bol z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov približne päť hodín úplne neprejazdný.