Bývalá detská hviezda pár mesiacov po pôrode: Tip-top postavička v priesvitných šatách!

LOS ANGELES - Bývalá detská hviezda zažiarila na červenom koberci v priesvitných šatách. A všetkým vyrazila dych tip-top postavičkou len pár mesiacov po pôrode!
Bývalá detská hviezda Skai Jackson, ktorú si diváci pamätajú najmä z obľúbených projektov Disney Channel. Na premiére filmu The Housemaid, ktorá sa konala v ikonickom TCL Chinese Theatre v Los Angeles, doslova zažiarila. Na červený koberec si zvolila odvážne, no zároveň elegantné priesvitné šaty, ktoré podčiarkli jej ženskosť a prirodzený pôvab.
Aj napriek priehľadnosti šiat bol jej vzhľad vkusný, sofistikovaný a premyslený do posledného detailu. Doplnky, účes aj make-up ladili s outfitom a spoločne vytvorili harmonický celok. Herečka navyše vyzerala skvelo len pár mesiacov po pôrode. V januári priviedla na svet synčeka, ktorý dostal meno Kasai, a materstvo jej, zdá sa, len prospieva.
