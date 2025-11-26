Zabudnite na geografiu zo školy: Vedci potvrdili EXISTENCIU ôsmeho kontinentu! Skrýval sa nám pred očami celé stáročia

ZEALANDIA – Geológovia narazili na dôkaz, ktorý potvrdzuje hypotézu starú storočia. A ukazuje sa, že to, čo sme považovali za známu mapu sveta, v skutočnosti ešte stále nie je kompletné.
Geovedci potvrdili existenciu kontinentu Zealandia, známeho aj pod názvom Te Riu-a-Māui v maorijčine, ktorý sa doslova skrýval na očiach celých 375 rokov. Ide o obrovskú pevninu o rozlohe takmer 1,9 milióna štvorcových míľ, ktorá kedysi patrila k pradávnemu superkontinentu Gondwana spolu s dnešnou východnou Austráliou a časťou Antarktídy.
Všetko sa začalo už v 17. storočí
História siaha do roku 1642, keď známy holandský moreplavec Abel Tasman hľadal legendárny „Veľký južný kontinent”. Novú zem síce priamo nenašiel, no stretol sa s Maormi, ktorí mu prezradili, že na východe sa nachádza rozsiahla pevnina. Ako píše na svojom webe indy100.com, až vtedy sa objavila prvá zmienka o tom, čo dnes poznáme ako Zealandia. Napriek tomu trvalo takmer štyri storočia, kým vedci definitívne potvrdili, že tajomný kontinent naozaj existuje.
Tajomstvo sa skrývalo pod hladinou
Až v roku 2017 geológovia zistili, že kontinent bol celú dobu doslova „pred nosom“. Problém bol, že 94 % Zealandie leží pod vodou, čo spôsobilo, že ju svet dlho nepovažoval za samostatnú pevninu. Vedci z GNS Science vysvetlili, že Zealandia sa pred miliónmi rokov začala odhaľovať a vzďaľovať od Gondwany, no prečo k tomu došlo, stále nie je jasné.
„Je to proces, ktorému úplne nerozumieme,“ uviedol geológ Tulloch. Jeho kolega Nick Mortimer, ktorý viedol výskum, dodal s humorom: „Je to vlastne dosť cool – všetky kontinenty majú množstvo krajín, ale na Zealandii sú len tri teritóriá.“
Zealandia je dnes oficiálne uznaná ako najmladší a zároveň najviac ponorený kontinent na Zemi. Objav je považovaný za jeden z najdôležitejších geologických prelomov posledných rokov a ukazuje, že aj v 21. storočí dokáže naša planéta prekvapiť.