ZVRAT v pátraní po 12-ročnom Marekovi: Nebol to útek, ale ÚNOS! Chlapca väznili na chate, život si zachránil krikom

ZLÍN – Celé Česko s napätím sledovalo rozsiahle pátranie po len 12-ročnom Marekovi zo Zlínska, ktorý zmizol bez stopy vo štvrtok ráno. Hoci má príbeh šťastný koniec a chlapec žije, polícia v nedeľu popoludní zverejnila mrazivé detaily. Nešlo o detský útek z domova. Chlapec sa stal obeťou trestného činu – bol unesený a väznený cudzím mužom.
To, čo spočiatku vyzeralo ako úľava po úspešnej pátracej akcii, sa v priebehu pár minút zmenilo na kriminálnu drámu. Česká polícia na sociálnej sieti X potvrdila, že prípad vyšetruje ako únos. Polícia chlapca našla v nedeľu okolo 14:00 v katastri obce Žlutava, čo je len necelých päť kilometrov od Halenkovíc, kde Marek býva.
Zachránili ho náhodní okoloidúci
"Bohužiaľ, musíme konštatovať, že príbeh nájdeného chlapca nie je taký idylický, ako na prvý pohľad vyzeral. Doterajšie informácie nasvedčujú tomu, že bol unesený a väznený na chate. Zadržali sme jedného dospelého muža a teraz zisťujeme, čo všetko sa v chate odohralo. Našťastie chlapcovo volanie o pomoc počuli okoloidúci a zavolali nám. Dosť možno tým zachránili jeho život," uviedli policajti.
Podľa najnovších informácií hrala v záchrane chlapca kľúčovú úlohu náhoda a všímavosť občanov. Chlapec bol väznený v jednej z chát v rekreačnej oblasti. Svedok pre CNN Prima NEWS uviedol, že krik počula dvojica starších ľudí, ktorí majú v lokalite chatu. Keď chlapca vytiahli von, bol podľa svedkov v ťažkom šoku. Mareka okamžite prevzali záchranári a previezli ho do nemocnice na vyšetrenie, fyzicky by však mal byť v poriadku.
Podľa najnovších informácií portálu Novinky.cz je hlavným podozrivým 25-ročný muž, ktorého polícia zadržala priamo na mieste činu. Šokujúcim zistením je, že mladík má trvalé bydlisko v rovnakej obci ako unesený chlapec – v Halenkoviciach. Ešte znepokojivejšie sú informácie, že rodiny chlapca a údajného únoscu sa údajne poznali. Matka chlapca mala zdieľať spoločné záujmy s matkou podozrivého. Motív činu zatiaľ zostáva neznámy, no podľa zdrojov z okolia nie je zadržaný s chlapcom v príbuzenskom vzťahu.
Hoci polícia oficiálne nepotvrdila identitu páchateľa, starosta Halenkovíc Roman Kedruš priznal, že informáciu o bydlisku zadržaného má. "Poznáme rodičov toho pána. Vieme, že tu býva. Ale ani som nevedel, že pani má takého starého syna," uviedol starosta.
Prvé slová matky
Kameň zo srdca spadol najmä chlapcovej rodine, ktorá prežívala štyri dni neistoty. Do pátrania sa zapojili stovky policajtov, hasičov, dobrovoľníkov, psovodi aj drony. „Som neskutočne šťastná, práve mi to volali. Vezú ho do nemocnice. Všetkým strašne moc ďakujem,“ reagovala pre MF DNES dojatá matka Soňa, ktorá okamžite vyrazila za synom.
Obec je v šoku, šíria sa špekulácie
Obyvatelia Halenkovíc si síce vydýchli, že Marek žije, no strach vystriedal šok z toho, že páchateľom môže byť niekto "z nich". "Čím dlhšie sme pátrali, tým viac sa šírili špekulácie. Teraz ide o to, aby sa obec upokojila," povedal starosta Kedruš, ktorý zároveň poďakoval stovkám dobrovoľníkov za pomoc pri pátraní.
Polícia po chlapcovi pátrala od štvrtka, keď podľa pôvodných informácií ráno odišiel do Zlína do školy, ale nedorazil do nej. Polícia sa so žiadosťou o pomoc pri pátraní obrátila tiež na verejnosť, chlapca hľadala v režime Osoba v ohrození.