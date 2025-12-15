Desivá bilancia: Saudská Arábia vykonala najviac popráv za jeden rok

DUBAJ - Saudská Arábia v pondelok popravila troch ľudí a zaznamenala tak nový najvyšší počet popráv vykonaných za jeden rok. Informovala o tom agentúra AFP, z ktorej údajov vyplýva, že úrady v krajine od začiatku roka vykonali už 340 popráv.
Podľa oznámenia ministerstva vnútra, ktoré zverejnila saudskoarabská tlačová agentúra SPA, popravili v pondelok v okolí mesta Mekka tri osoby odsúdené za vraždu. Saudská Arábia tak podľa AFP už druhý rok po sebe prekonala svoj vlastný „rekord“ v počte popráv od 90. rokov minulého storočia, keď ľudskoprávne organizácie začali tieto údaje sledovať. AFP pripomína, že v roku 2024 v krajine popravili 338 ľudí.
Od začiatku tohto roka odsúdili na trest smrti už 232 osôb v prípadoch súvisiacich s drogami. Analytici vo veľkej miere spájajú nárast počtu popráv s prebiehajúcou „vojnou proti drogám“, ktorú Saudská Arábia spustila v roku 2023, vysvetľuje AFP.
Agentúra zároveň upozorňuje, že krajina je jedným z najväčších trhov s drogou captagon, látkou podobnou amfetamínom. Tá zvyšuje bdelosť, dodáva energiu a navodzuje pocit eufórie, potláča únavu a hlad. V posledných rokoch sa stala populárnou ako „párty droga“ a zároveň ako droga používaná v oblastiach konfliktov na udržiavanie fyzickej a psychickej výkonnosti vojakov. V rámci boja proti drogám Saudská Arábia posilnila policajné kontroly na diaľniciach a hraničných priechodoch, kde boli zadržané desiatky pašerákov a zaistené milióny tabliet captagonu, uzatvára AFP.