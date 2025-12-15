Veľká bodka za legendou: Obľúbený herec končí s kariérou... Koniec mu ale nevyšiel!

LOS ANGELES - Koniec jednej éry! John Cena (48) herec a jedna z najväčších legiend profesionálneho wrestlingu, sa definitívne rozlúčil s ringom. Svoj posledný zápas vo WWE absolvoval v sobotu 13. decembra a jeho rozlúčka s kariérou nevyzerala úplne tak, ako si zrejme predstavoval. Podľahol totiž vychádzajúcej hviezde menom Gunther.
48-ročný Cena, 17-násobný svetový šampión WWE, oficiálne uzavrel svoju bohatú kariéru. Po zápase zostal ešte chvíľu v ringu a prežil mimoriadne emotívne chvíle. Fanúšikovia v zaplnenej Capital One Arene vo Waschingtone ho odmenili mohutným potleskom, skandovaním a standing ovation.
Cena sa naposledy otočil k publiku, uklonil sa, zasalutoval a rozlúčil sa spôsobom, ktorý presne vystihoval jeho kariéru - s rešpektom a pokorou. Z ringu odišiel ako jedna z najväčších postáv, aké kedy WWE mala. No nebodoval len v športovom svete, neskôr dokázal, že jeho talent siaha oveľa ďalej než len do ringu.
Úspešne prerazil v Hollywoode, kde si zahral vo veľkofilmoch ako Fast X, Argylle či The Suicide Squad. Diváci si ho obľúbili aj na televíznych obrazovkách - objavil sa v reality šou Total Divas a Total Bellas a stal sa moderátorom populárnej súťaže Wipeout.
V júli 2024 John Cena oznámil, že rok 2025 bude jeho posledným rokom v ringu. Vrátil sa k takmer plnému zápasovému programu a vydal sa na rozlúčkové turné po Európe a Severnej Amerike. Vyhlásil však, že z WWE úplne odchádzať nechce. Naznačil, že by rád zostal súčasťou spoločnosti - či už ako mentor mladých wrestlerov alebo ako tréner v rozvojovej značke NXT. „Bez WWE by som nebol tým, kým som dnes. Každý zápas som bral ako poďakovanie fanúšikom,“ odkázal Cena.