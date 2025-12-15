Weiss po bitke poriadne naložil expremiérovi: Matovič že bojuje proti Ficovi? Veď sa vzájomne potrebujú!

BRATISLAVA - Koalično-opozičný boj sa primárne vedie na dvoch frontoch. Mimo parlamentu a v ňom. Naposledy sa k fyzickému "boju" dostali aj poslanci priamo v parlamente. Opozícia dokonca štvrtkové nočné rokovanie označila ako "noc mafie", keďže išlo o spornú novelu Trestného zákona a prelamovanie veta pri rušení Úradu na ochranu oznamovateľov. Prím hral opäť expremiér Igor Matovič a tentokrát mu nastavil zrkadlo dlhoročný bývalý veľvyslanec Peter Weiss.
Weiss svoj aktuálny a pomerne kritický komentár zanechal na webe SITA. Ten sa na úvod oprel aj do koalície a ich legislatívnych snáh na "poslednú chvíľu". “Schválenie novely Trestného zákona sa stalo legitímnym dôvodom na masívne pobúrenie opozície aj verejnosti. Vládna koalícia presadila arogantné kolektívne rozhodnutie, ktorého praktickým dôsledkom je ďalšia faktická amnestia pre ‚našich ľudí‘ – pre tých, ktorí sa obávajú konfrontácie s nezávislým súdom a zodpovednosti za zosnovanie organizovanej zločineckej skupiny v Policajnom zbore,” upozorňuje bývalý diplomat Peter Weiss.
“Takýto nehorázny zásah do trestného práva, sprevádzaný útokmi na právny štát a uskutočnený za pohŕdania pravidlami parlamentnej demokracie, si zaslúžil sústredenú, vecnú a neúprosnú politickú kritiku. Namiesto toho však verejný priestor zaplnila politická estráda Igora Matoviča,” konštatuje Weiss.
Matovič si vraj opäť splnil úlohu rozptyľovača
“Prirodzený odpor verejnosti voči zneužívaniu moci bol znehodnotený nekultúrnym vystupovaním, provokáciami, výkrikmi a osobnými útokmi. Pozornosť sa presunula od podstaty veci – od obsahu prílepku, spôsobu jeho prijatia a jeho dôsledkov pre spravodlivosť – k správaniu jedného opozičného politika,” hodnotí bývalý veľvyslanec.
“Vládna koalícia tak nemusela obhajovať neobhájiteľné. Stačilo jej ukazovať na Matoviča a hrať sa na obeť ďalšej vlny jeho extrémistického politického marketingu,” dodáva. Podľa Weissa Matovič opäť splnil úlohu ideálneho rozptyľovača pozornosti: “Médiá obleteli zábery kriku a konfliktov, nie otázky ústavnosti a právnych následkov.”
Parlament má za sebou noc, ktorá sa smutne zapíše do histórie: Bitka, nadávky, prostredník, urážky a tiež alkohol!
Voliči nehľadajú vulgárnosť, ventilovať sa treba inde, ako v parlamente
Politika však podľa Weissa nie je ventil na frustráciu. Politika je schopnosť dosiahnuť výsledok. A výsledok bol nulový. "Novela prešla a dôvera v existenciu rozumnej alternatívy sa opäť oslabila,” zdôrazňuje Weiss. Pripomína, že sklamaní voliči vládnych strán hľadajú inú cestu, no chaos a vulgarita ich skôr ženú späť k ‚menšiemu zlu‘ alebo k extrémistom.
“S týmto štýlom politiky sa nedá zostaviť stabilná vláda ani riešiť konkrétne problémy ľudí. Slovensko si to už raz vyskúšalo a verejnosť má veľmi čerstvú skúsenosť,” tvrdí bývalý diplomat.
Pri lídrovi hnutia Slovensko sa vraj aj zabudlo na Danka
“Model permanentnej provokácie, vyvolania konfliktu a následného pasovania sa do roly obete neprináša zmenu. Naopak, posilňuje polarizáciu a pocit, že ‚všetci sú rovnakí‘ – presne to, čo dnes vládna koalícia v kríze potrebuje,” pokračuje Weiss.
Zatiaľ čo sa verejnosť pozerala na Matovičov krik, do úzadia sa podľa Weissa dostalo "nehorázne správanie" Andreja Danka. Išlo vraj o zlyhania pri vedení schôdze aj nebezpečné chápanie prezidenta ako sluhu výkonnej moci.
Fico a Matovič bez seba navzájom nemôžu politicky prežiť
“Výsledok je jednoznačný: vládna koalícia dostala alibi. Nemusela vysvetľovať obsah zákona, stačilo jej poukazovať na opozičného politika, ktorý sa správa ako antisystémový extrém,” uzatvára Peter Weiss. “Opäť sa potvrdzuje, že Robert Fico a Igor Matovič žijú v politickej symbióze. Jeden potrebuje druhého ako strašiaka – a v konečnom dôsledku na to dopláca právny štát aj dôvera verejnosti v politiku," zhodnotil vzájomný vzťah Matoviča a Fica Weiss.