Noël Czuczor zahrá čokoľvek, jedine TOTO by odmietol: Tam je limit! Ďakujem, nie

BRATISLAVA - Noël Czuczor je úspešným slovenským hercom. Neprehliadnuteľný bol v vo filmoch Správa, Čistič a v novinke Perla sa opäť pripomína v úplne inej polohe – no s humorom sebe vlastným priznáva, že nie všetko by zobral. Na niečo by ho tvorcovia jednoducho nenahovorili.
Herec Noël Czuczor sa netají tým, že vo filme či seriáli rád skúša nové polohy postáv, no existujú hranice, ktoré nikdy neprekročí. Keď padla otázka, či by prijal úlohu v porno filme, zasmial sa, ale odpoveď bola rýchla a jednoznačná: „Nie. Tam je limit. Ďakujem, nie.“
Fanúšikovia však môžu herca aktuálne vidieť hviezdiť v snímke Perla a od nového roka prichádza aj do seriálu Osud, v ktorom stvárňuje postavu, aká sa od jeho doterajšej tvorby výrazne líši. Tentoraz si zahral syna milionára, ktorý netuší, čo so životom. „Je to celkom výzva a veľmi ma to bavilo. Hrá sa to výborne a ten príbeh je super,“ prezradil s nadšením herec, ktorý priznáva, že predstava byť milionárom nie je úplne cudzia ani jemu. „Jasné, bolo by to príjemné,“ hovorí s úsmevom, no dodáva, že akokoľvek otrepane to znie, on si veľmi váži to, čo má dnes.
Ak by však predsalen mal na účte rozprávkovú sumu, presne vie, čo by s peniazmi urobil. Určite by sa ale nevzdal herectva - ani s miliónmi v zálohe. „Myslím, že ako každému, kto by prišiel k veľkému obnosu, by to život urobilo menej stresujúcim… ale vzdať sa herectva? To nie.“ A keď sme už otvorili tému túžob a želaní, zisťovali sme aj to, čo by si Noël rád našiel pod vianočným stromčekom. Odpoveď prišla takmer okamžite!
