BRUTÁLNY útok v električke! Útočníci sa zamerali na ukrajinský pár: Nechýbali kopance ani nadávky

POZNAŇ – Jedno z najväčších miest v Poľsku sa tiež stalo útočiskom pre Ukrajincov, ktorí museli kvôli vojne opustiť svoju krajinu. Mnohí mladí delikventi im dávajú častokrát pocítiť, že v Poľsku nie sú vítaní. K fyzickým či slovným útokom dochádza aj vo verejnej doprave.
Počas bežného pracovného dňa v poľskom meste Poznaň došlo v jednej z električiek k brutálnemu útoku, ktorého boli svedkom mnohí ľudia. Dvaja mladíci v čiernych bundách počuli, ako sa pri jednom z podporných stĺpov rozprávajú muž a žena po ukrajinsky. Následne sa k nim priblížili sa začali sa im vyhrážať. Informuje o tom Fakt.
Najprv začali kričať
Útočníci boli tak suroví, že jeden z nich vrazil hlavou do Ukrajinca, ktorý len stál pri okne ako v pomykove. Na zábere, ktorý koluje sociálnymi sieťami, je následne vidieť, ako sa ukrajinský pár presúva na iné miesto, pričom mladík len neveriacky krúti hlavou.
Na fotografiách, ktoré už pochádzajú z iného zdroja, je vidieť jedného z delikventov, ako priamo v uličke kope do svojich obetí. Útok sa odohral vo štvrtok dňa 11. decembra.
Svedkom tohto incidentu bol aj poslanec mestského zastupiteľstva Andrzej Prendke. "Začalo to vulgárnymi urážkami a po druhej nahrávke ho hodili o zem…Našťastie zasiahli ďalší cestujúci a pomohli mu," píše poslanec k videu.
Oboch útočníkov zadržali
Na políciu v Poznani neboli spočiatku prijaté žiadne hlásenia o napadnutí, ale muži zákona sa napokon rozhodli konať po konzultácii s prokurátorom. K identifikácii útočníkov im pomohli online záznamy aj zábery z bezpečnostných kamier.
O pár dní po útoku, dňa 14. decembra, sa podarilo poznanskej polícii zatknúť oboch podozrivých. Počas výsluchu a predložení osobnej dokumentácie sa zistilo, že obaja majú 27 rokov. Jeden pochádzal z predmestia a druhý priamo z Poznane. Čelia obvineniu zo spáchania trestného činu z nenávisti. Hrozí im trest odňatia slobody do 5 rokov.