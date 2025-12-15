Európsky parlament bude hlasovať o opatreniach na posilnenie bezpečnosti či dovoze ruského plynu

ŠTRASBURG - V pondelok o 17.00 h sa v Štrasburgu začne posledné tohtoročné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Poslanci sa budú zaoberať viacerými legislatívnymi návrhmi vrátane postupného ukončenia dovozu ruského zemného plynu, zjednodušenia požiadaviek na podávanie správ o udržateľnosti či zvýšenia podpory Európskej únie pre investície do obrany. V utorok napoludnie sa uskutoční tiež slávnostné odovzdanie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2025. Ocenenie si prevezmú poľsko-bieloruský novinár Andrzej Poczobut a gruzínska novinárka Mzia Amaglobeliová. Informuje o tom TASR.
Po otvorení schôdze predsedníčkou EP Robertou Metsolovou budú poslanci diskutovať o potrebe boja proti obchodovaniu s drogami. Táto téma sa dostala do popredia po nedávnej vražde Mehdiho Kessaciho, brata známeho francúzskeho protidrogového aktivistu. V úvodný deň zasadnutia sa uskutoční rozprava aj o posilnení obrannej, technologickej a priemyselnej základne presmerovaním finančných prostriedkov EÚ do obrany, následne v utorok budú poslanci hlasovať o tomto návrhu, ktorý je súčasťou plánu ReArm Europe. Cieľom je zvýšiť financovanie investícií súvisiacich s obranou zmenou viacerých existujúcich programov EÚ, aby sa umožnilo presmerovanie finančných prostriedkov Únie do obrany.
Utorkové hlasovanie
Diskutovať budú aj o zjednodušení pravidiel EÚ v poľnohospodárstve, o čom budú následne v utorok hlasovať. V utorok bude jednou z hlavných tém rozprava o návrhu zákona zakazujúceho dovoz ruského zemného plynu s cieľom ochrániť energetickú bezpečnosť EÚ pred jej zneužívaním Ruskom. Tento legislatívny návrh, o ktorom budú poslanci hlasovať v stredu, je reakciou na zneužívanie dodávok energie ako zbrane Ruskom. Nový zákon okrem iného stanovuje sankcie, ktoré majú členské štáty vymáhať voči prevádzkovateľom v prípade porušenia predpisov.
Ďalším bodom programu je rozprava a následné hlasovanie o dohode s vládami členských krajín o zjednodušení požiadaviek na podávanie správ o udržateľnosti a náležitú starostlivosť pre spoločnosti. Cieľom je znížiť byrokraciu a uľahčiť podnikom dodržiavanie pravidiel udržateľnosti a zvýšiť tak konkurencieschopnosť EÚ.
Poslancov čaká tiež hlasovanie o ochrannom mechanizme pre dovoz poľnohospodárskych produktov z krajín Mercosuru. Návrh stanovuje, ako môže EÚ dočasne pozastaviť colné preferencie na poľnohospodárske produkty z Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja, ak tento dovoz poškodzuje výrobcov z Únie. Ďalšia utorková rozprava sa týka nového súboru automobilového sektora EÚ. Balík by mal podľa očakávaní obsahovať napríklad návrhy na možnú revíziu emisných noriem CO2 pre osobné automobily a dodávky i stratégiu na podporu výroby batérií pre elektrické vozidlá.
Diskutovať budú aj o opatreniach na posilnenie európskej bezpečnosti. Poslanci predstavia svoje názory na uľahčenie pohybu vojsk a vojenského vybavenia v rámci EÚ a prípravu európskej obrany na prípadnú ruskú agresiu. Očakáva sa, že plenárne zasadnutie vyzve krajiny EÚ, aby sa zdržali znižovania finančných prostriedkov na vojenskú mobilitu, aby viac investovali do dopravnej infraštruktúry, uplatňovali viac digitálnych riešení a aby urýchlili povolenia na cezhraničný pohyb. V tretí deň zasadnutia čaká poslancov diskusia o prioritách Parlamentu pre decembrové zasadnutie Európskej rady. Na tejto rozprave sa zúčastnia aj zástupcovia Európskej komisie a dánskeho predsedníctva v Rade EÚ.
Hlasovanie v stredu
V stredu sa tiež uskutoční hlasovanie o návrhu finančného mechanizmu, ktorý by zaistil prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva v celej EÚ. Plénum sa bude zaoberať európskou občianskou iniciatívou „Môj hlas, moja voľba: za bezpečné a dostupné umelé prerušenie tehotenstva“.
Následne sa poslanci chystajú diskutovať a vo štvrtok hlasovať o modernizácii mechanizmu podmienenosti v oblasti právneho štátu EÚ. Cieľom je zlepšiť ochranu finančných prostriedkov EÚ pred zneužitím v členských štátoch. Poslanci požadujú rýchlejšiu a menej komplikovanú aktiváciu mechanizmu, ako aj väčšiu transparentnosť a lepšiu ochranu konečných príjemcov finančných prostriedkov EÚ.
Poslanci budú hlasovať aj o uznesení o reakcii na prebiehajúce bieloruské hybridné útoky na Litvu. Tá v utorok 9. decembra vyhlásila výnimočný stav z dôvodu balónov, ktorými pašeráci z Bieloruska v uplynulom období opakovane narušili vzdušný priestor pobaltskej krajiny. Ďalším bodom štvrtkovej rozpravy budú algoritmy sociálnych médií, zahraničné zasahovanie a šírenie dezinformácií. Podľa očakávaní by mali poslanci požadovať, aby sa prešetrilo, či odporúčacie systémy hlavných online platforiem nepodkopávajú demokratické procesy a neporušujú digitálne pravidlá EÚ. Počas posledného dňa schôdze bude EP hlasovať o uznesení o ľudských právach v Azerbajdžane, Guinea-Bissau a Nigérii.