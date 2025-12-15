Studená sprcha pre Karlosa: Pochválil Lelu a... fanúšikovia ho rozniesli v zuboch!

Karlos Vémola s manželkou Lelou Ceterovou (Zdroj: Ján Zemiar)
PRAHA - Lela Vémola sa aj po troch deťoch rozhodne má čím pochváliť. Vo videu na Instagrame predviedla svoje vnady a osí pás v obtiahnutých vínových šatách, čo neuniklo ani jej manželovi Karlovi Vémolovi. Jeho komentár však spustil hotovú lavínu.
Pod videom sa Karlos rozhodol zareagovať a napísal: „Čistá fantáááááázia.“ Lenže jeho komentár sa neočakávane zmenil na studenú sprchu – fanúšikovia Lely sa okamžite pustili do Vémolu a jeho reakcia sa stala terčom kritiky.
„Váž si takú krásnu ženu,“ radil mu jeden z komentujúcich. Na to ďalší reagoval ostro: „Kedy si ju vážil? Mala by ísť ďalej.“ A neskončilo to len pri tom. „Lela, myslím si, že si zaslúžite byť konečne šťastná s niekým, kto za to naozaj stojí,“ znel ďalší komentár, ktorý jasne naznačil, že verejnosť stojí na Lelinej strane.
Vyzerá to tak, že si Leliny fanúšikovia prajú, aby konečne otvorila oči a Karlosa opustila. V poslednom čase je to medzi nimi skutočne nahnuté a v hre majú byť dokonca už aj ich advokáti.
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×