Fiasko a bezradnosť v priamom prenose: Kamenický sa išiel pochváliť porovnávačom cien, SYSTÉM skolaboval!

BRATISLAVA – Mala to byť veľká sláva, je z toho však trapas. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) v piatok ohlásil spustenie prevádzky porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk aj s novými funkcionalitami. Novinkou sa chcel aj patrične pochváliť na tlačovej konferencii, aby každý videl, čo na ministerstve vytvorili. Namiesto ovácii však prišli chvíle plné rozpakov a bezradnosti. V momente, keď chcel s kolegami verejnosti ukázať, ako táto novinka funguje, nastal nečakaný problém a celý národ tak v priamom prenose sledoval, ako sa minister trápi s nefunkčným systémom za 160 000 eur.
Najskôr všetko išlo podľa plánu. Kamenický predstavil systém a jeho základné parametre. Potom mala prísť na rad praktická ukážka. "Kolegovia to nahádžu do porovnávača a uvidíte, aký je cenový rozdiel medzi piatimi veľkými reťazcami," sľuboval minister.Problém ale nastal, keď chcela zamestnakyňa ministerstva v priamom prenose ukázať, ako porovnávač funguje.
Najskôr sa jej darilo stránkou preklikávať, avšak v istom momente, keď chcela ukázať, ako si ľudia môžu vybrať jednotlivé kategórie produktov, web začal štrajkovať - stránka zamrzla a nechcela načítať nové údaje. Nikto najskôr nevedel, čo sa deje a výpadok pripisovali obmedzenému internetu z bezpečnostných dôvodov.
Minister Kamenický vysvetľoval, že od rána všetko fungovalo a nevedel si vysvetliť, čo sa zrazu stalo. "Je to troška také blbé, ale je to tak," skonštatoval. Namiesto predvádzania stránky teda pokračoval aspoň v jej slovnom predstavovaní a hovoril o tom, že je to "zákon schválnosti." Celý čas sa pritom zamestnanci ministerstva snažili webovú stránku rozbehnúť, no neúspešne. Na Kamenickom boli vidieť, že ho vzniknutá situácia neteší. Tlačovku nakoniec ukončili s tým, že systém sa rozbehnúť nepodarilo. Ako sa neskôr ukázalo, išlo o oveľa väčší problém, ako "slabá wifi."
archívne video
Rezort financií informoval, že spustenie ostrej prevádzky porovnávača s novými funkcionalitami zmaril cielený a koordinovaný kybernetický útok zo zahraničia a zo Slovenska. "Aká náhodička! Počas mojej prezentácii stránky ministerstva financií www.cenyslovensko.sk, na ktorej môžu ľudia ušetriť desiatky eur na nákupe základných potravín, bola táto stránka napadnutá cieleným a koordinovaným kybernetickým útokom zo zahraničia a zo Slovenska. MF SR spoločne s data centrom sytuáciu podrobne analyzuje a pracuje na plnom ssfunkčnení webovej stránky po tomto masívnom útoku," reagoval minister. "Niekto tu chce škodiť, veď to je naľahšie," dodal. Porovnávač nefungoval ani počas víkendu.
Ako porovnávač funguje?
Ćo sa týka samotného porovnávača, podľa Kamenického majú občania pomocou neho možnosť porovnať si ceny a reálne ušetriť peniaze, úspora sa pohybuje v desiatkach percent. Porovnávací portál stál 160 000 eur, jeho prevádzka stojí asi 16 800 eur ročne. „Myslím si, že je to veľmi užitočný nástroj pre ľudí. Ak po spustení tejto ostrej prevádzky bude dostatočná návštevnosť, teda ak ľudia budú sem chodiť a budú to vidieť aj reťazce, že sem ľudia chodia a že si kupujú práve tam, kde to majú (reťazce) za najlepších cenových podmienok, tak to bude vytvárať tlak na cenové reťazce, aby sa znižovali ceny potravín,“ priblížil minister financií.
V prehliadači nie sú podľa Kamenického slov nejaké imaginárne ceny. „Sú to ceny, ktoré sa aktualizujú každé ráno. Myslím, že medzi piatou a šiestou hodinou. Sú to každodenné ceny, ktoré pritekajú priamo z reťazcov, sú povinné, na základe zákona nám ich dodávajú. Toto nie sú teda nejaké ceny, ktoré by si niekto vymyslel,“ podčiarkol.
Spustenie ostrej prevádzky porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk s novými funkcionalitami podľa tlačového odboru MF zmaril cielený a koordinovaný kybernetický útok zo zahraničia a zo Slovenska. „Predbežne to identifikovali experti Ministerstva financií SR a DataCentra. Krátko po oficiálnom oznámení o spustení ostrej prevádzky stránky zostali jej funkcie a zobrazenia nedostupné. MF SR spoločne s DataCentrom v súčasnosti situáciu podrobne analyzujú a vyhodnocujú,“ doplnil tlačový odbor MF.
Rezort financií začiatkom júla informoval, že spustí pilotnú fázu projektu štátneho porovnávača cien potravín. Ide o portálové riešenie, ktoré bude slúžiť spotrebiteľom na porovnanie cien základných druhov potravín vo vybraných obchodných reťazcoch. Návštevníci stránky www.cenyslovensko.sk si budú môcť porovnávať ceny nielen medzi samotnými reťazcami, ale aj medzi konkrétnymi predajňami, ktoré si vyberú.