Nový ŠIALENÝ trend na TikToku: Ženy si natierajú tvár MENŠTRUAČNOU krvou! Čo na to dermatológovia?

Ženy si natierajú tvár menštruačnou krvou!
Ženy si natierajú tvár menštruačnou krvou! (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Svet krásy posúva hranice stále ďalej, no najnovší virálny trend vyvolal na sociálnych sieťach hotový ošiaľ. Influencerky si natierajú tvár menštruačnou krvou a sľubujú žiarivú pleť, akú vraj nedokáže priniesť žiadna drahá kozmetika. Dermatológovia však majú jasný odkaz: pravda je oveľa menej očarujúca, než sa zdá.

Na sociálnych sieťach sa rozšíril nový trend, pri ktorom ženy nanášajú na svoju tvár menštruačnú krv ako „prírodnú“ pleťovú masku s prísľubom neporovnateľného žiarivého vzhľadu. Niektoré to vnímajú ako spirituálnu či posilňujúcu praktiku, iné prirovnávajú tento trend k takzvaným „vampíri“ ošetreniam typu PRP, ktoré preslávila Kim Kardashian. Tie spočívajú v injekčnom podaní plazmy bohatej na krvné doštičky, aby sa podporila tvorba kolagénu a zjemnili známky starnutia.

„Menstrual masking“ má momentálne na TikToku už viac ako tri a pol milióna vyhľadávaní. Otázkou však zostáva: má tento trend vôbec nejaký vedecký základ?

To naozaj pomáha?

Menštruačná krv obsahuje kombináciu odlúčeného tkaniva výstelky maternice, cirkulujúcej krvi a vaginálnych tekutín, píše na svojom webe britský Daily Mail. Proces regenerácie endometria je poháňaný kmeňovými bunkami, ktoré sa skúmajú aj v medicíne – najmä v súvislosti s hojením rán. Výskumy ukázali, že menštruačné plazma môže urýchliť regeneráciu kože, a kmeňové bunky z menštruačnej krvi sa dokonca skúmajú ako možná liečba chronických rán.

Dermatológovia však upozorňujú, že z toho automaticky nevyplýva, že krv zo svojej menštruácie môžete bezpečne použiť ako domácu pleťovú masku. Problémom je, že menštruačná krv obsahuje aj epitelové bunky, ktoré môžu podporovať zápalové procesy v koži. Môžu tak vyvolať podráždenie, a nie žiarivý vzhľad, ktorý sľubujú videá na TikToku. Okrem toho, menštruačná krv prechádza vaginálnym kanálom, kde môže zachytiť baktérie a plesne – vrátane stafylokoka, ktorý môže spôsobiť infekciu, najmä ak má človek akné, ranky či citlivú pokožku.

Čo obsahuje menštruačná krv?

Ako vysvetľuje odborníčka Mariam Abbas, menštruačná krv obsahuje nielen krv, ale aj tkanivá, bunky a mikroorganizmy, ktoré na pokožku nepatria. Pri poraneniach, akné či narušenej kožnej bariére môže spôsobiť dokonca hlbšie bakteriálne infekcie. Riziko teoreticky zahŕňa aj prenos niektorých pohlavne prenosných ochorení, ak sa krv dostane do poškodených miest na pokožke. Navyše počas menštruácie má vagína vyššie pH, čo umožňuje baktériám lepšie prežiť.

Hoci diskusia okolo kmeňových buniek znie vedecky, odborníci upozorňujú, že v kozmetických produktoch sa nikdy nepoužívajú samotné kmeňové bunky – iba signálne molekuly, ktoré produkujú v kontrolovaných laboratórnych podmienkach. Menštruačná krv aplikovaná doma tak nemá rovnaký účinok ani bezpečnosť. Dermatológovia odporúčajú držať sa overených postupov, ako sú PRP procedúry, ktoré pracujú s čerstvo odobranou a sterilne spracovanou krvou. Menštruačná krv na pokožku nepreniká, jej molekuly sú príliš veľké a navyše môže obsahovať mikroorganizmy, ktoré môžu pokožku poškodiť.

Trend alebo metóda s vedeckým základom?

Profesor Tess McPherson z Britskej asociácie dermatológov upozorňuje, že ide skôr o trend založený na šokovej hodnote než o metódu s vedeckým základom. Podľa nej neexistuje mechanizmus, ktorý by vysvetľoval, ako by menštruačná krv dokázala omladiť pleť, a preto tento trend odborníci neodporúčajú. Odborníci zároveň varujú, že absolútne neprípustné je používanie krvi inej osoby. Takýto experiment výrazne zvyšuje riziko prenosu infekcií či chorôb, najmä ak sa krv nanáša v domácich, neoverených podmienkach.

Kontroverzné diskusie okolo tohto trendu ešte viac podnietila minulý rok influencerka Sara Sol, 32, ktorej videá s „anti-ageing“ maskou z vlastnej menštruačnej krvi obleteli svet. Sara, ktorá žije striedavo v Egypte a Indonézii, používa svoju krv v kozmetickej rutine už niekoľko rokov. Tvrdí, že je „čistá a čerstvá“ a pravidelne zverejňuje zábery, na ktorých si nanáša krv na tvár alebo ju leje do pôdy ako „rituál návratu zeme“.

Dermatológovia sú neoblomní

Na Instagrame, kde ju sleduje vyše 11-tisíc ľudí, sa označuje za „lektorku menštruačného cyklu a liečenia maternice“. Svojim sledovateľkám odkazuje, že pozná „starodávne ženské tajomstvo večnej mladosti“.

„Chcete tajomstvo žiarivej a mladej pleti? Tak ho máte. Vyteká to odtiaľ… presne spomedzi vašich nôh,“ napísala vo virálnom poste. Hoci časť internetu považuje trend za spirituálny či oslobodzujúci, dermatológovia zostávajú neoblomní: menštruačná krv na tvári síce vytvára virálne videá, ale ako súčasť starostlivosti o pleť nemá podľa vedy čo hľadať.

Ďalšie zo Zoznamu