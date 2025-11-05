Tajný trik skúsených cestovateľov: Letíte na dovolenku? Zabudnite na vankúš, TOTO vám uľaví omnoho viac!

LONDÝN – Väčšina cestujúcich už má svoj overený rituál, ako prežiť dlhý let čo najpohodlnejšie – od štupľov do uší až po vankúš na krk. No podľa zdravotných odborníkov existuje ešte jeden drobný predmet, ktorý by v príručnej batožine nemal chýbať – tenisová loptička.
Zatiaľ čo na kurte slúži na šport, vo vzduchu sa z nej stáva účinný nástroj na uvoľnenie svalov. Osteopatka a terapeutka spánku Tracy Hanniganová pre denník Metro vysvetlila, že loptička môže počas letu fungovať ako jednoduchá masážna pomôcka. „Ak ju zabalíte do malého uteráka a vytvarujete do valca, budete ju mať lepšie pod kontrolou a zostane na mieste,“ radí odborníčka.
Počas letu možno loptičku jemne rolovať pod stehnami, lýtkami, krížami či ramenami. Ľahký tlak stimuluje prekrvenie a uvoľňuje stuhnuté svaly, ktoré trpia pri dlhom sedení v úzkom priestore.
Čo pomáha na uvoľnenie spodnej časti chrbta?
Hannigan odporúča kombinovať masáž aj s jednoduchými strečingovými cvikmi. „Otočte bradu smerom k podpazušiu a druhou rukou jemne natiahnite opačnú stranu krku,“ radí. Na uvoľnenie spodnej časti chrbta zasa pomáha prekrížiť nohy a mierne sa predkloniť – akoby ste sa chceli lakťom dotknúť chodidla.
Cestovatelia, ktorí túto metódu vyskúšali, ju chvália aj na internetových fórach. Používateľ Tmckhar na Reddit TravelHacks napísal: „Zoberte si tenisovú loptičku do príručnej batožiny. Položte ju na spodnú časť chrbta – pomáha mi to aj pri dlhých cestách autom.“
Najväčšou výhodou tohto triku je jednoduchosť. Loptička je ľahká, lacná a nezaberie takmer žiadne miesto. Dá sa použiť kdekoľvek – bez špeciálneho vybavenia či príprav. Pred ďalším letom preto možno stojí za to uvoľniť trochu miesta v kufri práve pre tenisovú loptičku. Ako tvrdia odborníci, tento nenápadný predmet môže byť kľúčom k pohodlnejšiemu letu a príjemnejšiemu príchodu do cieľa.