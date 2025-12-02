Milión eur prepadne už o pár dní a výherca NIKDE! Nevlastníte šťastný tiket práve vy? Skontrolujte si vrecká

NEMECKO - Milión eur čaká na svojho majiteľa, no čas neúprosne tiká. Neznámy výherca z Horného Bavorska má už len pár dní na to, aby si svoju rozprávkovú sumu vyzdvihol.
V Nemecku sa odohráva mimoriadne kuriózny príbeh, ktorý má pred sebou už iba posledné dni. Výhra v hodnote jedného milióna eur stále nemá svojho majiteľa! Ak sa tajomný výherca neprihlási do konca tohto roka (31. decembra 2025), o celú sumu definitívne príde.
Jeden z najzáhadnejších prípadov v histórii
Ako informuje denník Bild, neznámy šťastlivec z Horného Bavorska vložil do lotérie iba 18 eur, no jeho stávka s číslom 0299095 vyhrala presne milión. Od žrebovania 6. augusta 2022 však uplynuli už viac než tri roky a tiket dodnes nikto nepredložil. Podľa nemeckej lotériovej spoločnosti Lotto ide o jeden z najzáhadnejších prípadov v ich histórii.
Nie ste tajomným výhercom práve vy?
Hovorkyňa spoločnosti Verena Oberová uvádza, že väčšina výhercov sa o svoju výhru prihlási najneskôr do troch mesiacov. V tomto prípade sa však nič nedeje už viac ako tri roky. Milión eur tak stále odpočíva v trezore a čaká na svojho právoplatného majiteľa.
Lotto preto vyzýva verejnosť, aby si dôkladne skontrolovala všetky možné miesta, kde sa tiket mohol zatúlať. „Prehľadajte kabelky, aktovky, zásuvky, peňaženky aj staré bundy. Nikdy neviete, kde môže byť zabudnutý papierik, ktorý vám zmení život,“ apeluje spoločnosť. Ak sa výherca neprihlási včas, výhra prepadne a milión eur sa už nikdy nikomu nevyplatí.