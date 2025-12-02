NAJVÄČŠÍ pracovný omyl roka: Dostal omylom 165 MILIÓNOV a zmizol ako duch! TAKÝTO útek sa len tak nevidí

ČILE - Predstavte si, že vám na účet príde výplata v astronomickej výške – nie stovky eur, ale suma, za ktorú by ste si pokojne kúpili byt. Väčšina ľudí by po krátkom šoku asi zavolala do firmy a chybu nahlásila. No nie každý má rovnaké morálne zásady. Pracovník jedného podniku v Čile dostal omylom hotové bohatstvo… a jeho reakcia šokovala celú krajinu.
K bizarnému prípadu došlo ešte v roku 2022, keď pracovník spoločnosti spracúvajúcej mäso mal dostať svoju bežnú mzdu, informovali TV Noviny s odvolaním sa na Diario Financiero. Na účet mu však nepristálo niekoľko stoviek eur, ale suma pripomínajúca výhru v lotérii. Namiesto približne pol milióna čílskych pesos mu účtovníctvo omylom poslalo viac než 165 miliónov (približne 180-tisíc eur). Rozdiel bol tak obrovský, že zamestnávateľ okamžite pochopil, že sa stal obrovský preklep a kontaktoval svojho pracovníka s výzvou, aby peniaze vrátil.
Muž zmizol aj s rozprávkovou sumou
Muž spočiatku tvrdil, že chybu pochopil a situáciu vyrieši. Po niekoľkých dňoch však prestal komunikovať, do práce sa už nevrátil a namiesto toho doručil zamestnávateľovi iba svoju výpoveď. Od tej chvíle po ňom akoby sa zľahla zem. Polícia síce dostala podnet a začala pátrať, no výsledok bol rovnaký ako reakcia nezvestného pracovníka – žiadny. Spolu s ním zmizla aj rozprávková suma, ktorá mu nikdy nepatrila.
Podobný scenár sa odohral aj v Japonsku
Podobné šokujúce pochybenie sa stalo aj v Japonsku, kde tento rok omyl radnice zmenil život 24-ročnému mužovi, teda aspoň na pár dní. Mesto Abu mu omylom poslalo 46,3 milióna jenov, čo je takmer 340-tisíc eur, hoci šlo o finančnú pomoc určenú pre 463 rodín zasiahnutých pandémiou COVID-19. Každý mal dostať približne 100-tisíc jenov, no celá suma skončila na účte jedného muža, ktorý ju, namiesto vrátenia, začal rýchlo vyberať a prehrávať v online kasínach.
Dva týždne si denne posielal približne 600-tisíc jenov a keď úrady zistili, čo sa stalo, tvrdil, že peniaze už nemá. Sľúbil spoluprácu, no následne prestal komunikovať. Radnica naňho podala žalobu a žiada späť 51 miliónov jenov (374-tisíc eur) vrátane poplatkov. Starosta Abu sa obyvateľom ospravedlnil a pomoc bola napokon vyplatená z dodatočných fondov. Tieto prípady ukazujú, že keď sa na účte zjaví balík peňazí omylom, nie každý koná čestne. A niekedy sa z obyčajnej účtovníckej chyby stane medzinárodný škandál.