Napätie pretrváva: Thajsko avizuje ďalšie vojenské operácie proti Kambodži

BANGKOK - Thajsko v sobotu oznámilo svoj zámer pokračovať vo vojenských operáciách proti Kambodži. To protirečí vyhláseniam prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa údajne s oboma krajinami telefonicky dohodol na zastavení bojov. Informujú o tom správy agentúr AFP a AP.
„Thajsko bude pokračovať vo vojenských akciách, kým nebudeme mať pocit, že nášmu územiu a obyvateľstvu nehrozí žiadna ďalšia ujma a nebudú prítomné žiadne hrozby,“ napísal thajský premiér Anutin Čánvirakul na sociálnych sieťach. Tlačové centrum v Bangkoku potvrdilo, že thajské jednotky „opätovali útok“ proti kambodžským vojenským cieľom o 5.50 h miestneho času (v piatok o 23.50 SEČ).
Trump v piatok vyhlásil, že lídri Thajska a Kambodže sa dohodli na obnovení prímeria. Obaja však naznačili, že bude treba pracovať na tom, aby sa prímerie sprostredkované s pomocou USA v dostalo späť do správnych koľají. Kambodžské ministerstvo obrany oznámilo, že Thajsko pokračovalo v útokoch aj v sobotu v skorých ranných hodinách. Tieto útoky však nebolo možné nezávisle overiť.
Trump vyzýva Thajsko zmierniť konflikt
Ešte pred zverejnením príspevku amerického prezidenta na sociálnych sieťach thajský premiér Trumpovi podľa svojich slov zopakoval, že Thajsko má v úmysle pokračovať v boji, kým Kambodža neprestane byť pre jeho štát hrozbou. „Povedal som mu, že by sa mal radšej porozprávať s naším priateľom. Nielen hovoriť, že musíme prestať bojovať,“ povedal Anutin. „Mali by ste oznámiť svetu, že Kambodža zastaví streľbu, stiahne svoje vojenské jednotky a odstráni všetky pozemné míny. Prosím, ukážte nám činy,“ dodal thajský premiér.
Trump vo svojom piatkovom príspevku na sociálnych médiách napísal, že „cestná bomba, ktorá pôvodne zabila a zranila množstvo thajských vojakov, bola nehoda, no Thajsko zvolilo veľmi silnú odvetu“. Trump pravdepodobne odkazoval na nedávny výbuch pozemnej míny na hraniciach medzi oboma krajinami, na základe čoho Thajsko v novembri pozastavilo platnosť dohody o ukončení nepriateľských operácií.