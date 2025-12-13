Hmla opäť znižuje dohľadnosť po celom Slovensku: Meteorológovia vydávajú výstrahy

BRATISLAVA - Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže na celom Slovensku tvoriť aj v sobotu. Meteorológovia vydali pre všetky okresy výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. S hmlou treba počítať aj nasledujúce dni. Výstraha je totiž predbežne vydaná do pondelka (15. 12.) poobedia.
Na hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Hmla s dohľadnosťou od 200 do 100 m obmedzuje viditeľnosť vodičov na väčšine územia Slovenska. Hmla s dohľadnosťou do 50 m sa vyskytuje v oblasti Skalice, na Kysuciach v lokalite Svrčinovec a na východe Slovenska v oblasti Holčíkovce, pri vodnej nádrži Domaša. SSC však upozorňuje aj na poľadovicu na horských prechodoch (HP) Vrchslatina a Látky-Prašivá. Na ceste I/14 - HP Šturec v istom úseku padajú na vozovku skaly.