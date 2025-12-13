Kollárova mamička sa OBULA do Borisovej milenky: Totálne jej NALOŽILA... ZÚFALOSŤ!

BRATISLAVA - Starý románik Borisa Kollára sa opäť dostal na pretras. Po tom, čo influencerka Ema Ferusová znovu narážala na expolitika vo svojom vyjadrení, prišla rázna reakcia Laury Vizváryovej.
Laura Vizváryová je v súčasnosti považovaná za favoritku expolitika Borisa Kollára. Spoločne vychovávajú syna Abnera. O bývalom predsedovi parlamentu je známe, že má slabosť pre ženy. Práve jeho bohatý partnerský život často plnil titulky médií. V minulosti sa prevalil aj Borisov románik s influencerkou Emou Ferusovou, známej pod prezývkou Pimpinocka. O ich romániku hovorila viackrát.
Aj na sociálnych sieťach či v rozhovoroch. Urobila tak i najnovšie, keď sa vyjadrila, že v minulosti mala bohatšieho frajera. Jej vyjadrenie nenechali chladnú samotnú Lauru, ktorá sa rozhodla reagovať pomerne ostro a bez servítky. „Predstava, že ma niekto trikrát poondí, s prepáčením, a ja to budem potom roky rozprávať, akoby som za to dostala Oscara. To je neuveriteľné,” odkázala Laura na Emin rozhovor.
Vo svojej reakcii pokračovala ironickým tónom a neskrývala pobavenie nad celou situáciou. „Toto je už taká zúfalosť, že človek čaká, či náhodou nespala s Trumpom, haha!” dodala. Na záver adresovala verejnosti aj apel, ktorý smeroval najmä k rodičom a mladým dievčatám: „Prosím vás, nedovoľte, aby takéto onlyfans vzory formovali vaše dcéry!!!!! A sledovali toto na Instagrame!”